Gecina : Évolution de la composition du Conseil d'Administration de Gecina

Monsieur Karim Habra remplace Monsieur Sylvain Fortier comme représentant d’Ivanhoé Cambridge Inc. au Conseil d’Administration de Gecina (Paris:GFC).

Le Conseil d’Administration remercie M. Fortier, chef de l’investissement et de l’innovation d’Ivanhoé Cambridge Inc, pour ses contributions au Conseil et souhaite la bienvenue à M. Habra.

M. Karim Habra est Directeur général, Europe et Asie-Pacifique d’Ivanhoé Cambridge. A ce titre, il dirige l’ensemble des activités et investissements immobiliers du Groupe en Europe et en Asie-Pacifique, et en assure le développement avec des équipes basées à Paris, Londres, Berlin, Hong-Kong, Shanghai et Mumbai. Il a démarré sa carrière au sein de GE Real Estate en 1998 en prenant la responsabilité des activités de la société en Europe centrale et de l’est en 2003, avant d’intégrer JER Partners en 2008 en tant que Directeur Général des Fonds Européens. En 2012, il a rejoint LaSalle Investment Management en qualité de Directeur général, Europe centrale, puis Président France et enfin Directeur Général pour l’Europe continentale. En 2018, il est nommé Directeur Général Europe chez Ivanhoé Cambridge qui lui confie également la région Asie-Pacifique en 2019.

M. Karim Habra est titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion et d’un DESS en Finance d’entreprise et ingénierie financière de l’université Paris-Dauphine.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de Gecina a procédé, le 8 décembre 2020, à la nomination en tant que censeur de Madame Carole Le Gall pour une durée de trois années. Mme Carole Le Gall participera au Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE).

Mme Carole Le Gall occupe depuis 2020 les fonctions de Directrice Générale Adjointe d’ENGIE Solutions, filiale du Groupe ENGIE. Après un début de carrière au service du développement économique local pour le compte de l’Etat puis d’une collectivité locale, Mme Le Gall a rejoint l’ADEME en 2006 pour développer les marchés de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle a ensuite dirigé et développé pendant 6 ans le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Elle rejoint ENGIE en 2015, en charge du marketing des solutions de rénovation des bâtiments avant d’être nommée en 2018 en tant que Directrice Générale de la Business Unit France réseaux.

Ingénieure Générale du Corps des Mines, Mme Le Gall est également titulaire d'un Master of Science du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

