Gecina : Évolution de la composition du Conseil d'Administration de Gecina

Paris, le 21 février 2022

Évolution de la composition du Conseil d'Administration de Gecina

Le Conseil d'Administration du 17 février 2022, sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, a décidé de nommer Monsieur Jacques Stern en tant que censeur en vue d'une nomination en qualité d'administrateur, à l'issue de l'Assemblée Générale du 21 avril 2022.

M. Jacques Stern, 57 ans, a près de 30 ans d'expérience au sein de grandes entreprises internationales.

Il a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers en 1988 en tant qu'auditeur puis a rejoint le groupe Accor en 1992, où il a occupé différents postes de direction, dont celui de Directeur financier et Directeur général délégué. Entre 2010 et 2015, il a été Président Directeur général d'Edenred.

Il est « President & CEO » de Global Blue depuis 2015.

M. Jacques Stern fera bénéficier le Conseil d'Administration de son expertise en finance et de son expérience de la transformation digitale et de la gouvernance de sociétés cotées.

Cette nomination sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale du 21 avril 2022.

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à plus de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d'euros à fin 2021.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être :

Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60 et Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

gecina.fr

CONTACTS GECINA Communication financière Relations presse Samuel Henry-Diesbach Julien Landfried Tél: + 33 (0)1 40 40 52 22 Tél: + 33 (0)1 40 40 65 74 samuelhenry-diesbach@gecina.fr julienlandfried@gecina.fr Virginie Sterling Armelle Miclo Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48 Tél. : + 33 (0)1 40 40 51 98 virginiesterling@gecina.fr armellemiclo@gecina.fr

gecina.fr - suivez-nous sur twitter @gecina

Dans le but de sécuriser sa communication, Gecina certifie ses documents avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com