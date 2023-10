111 M€ de cessions additionnelles sous promesses depuis début juillet, en prime de +7,7% sur les expertises à fin 2022 et un taux de privation inférieur à 3%, avec deux immeubles parisiens occupés et deux actifs non stratégiques aujourd'hui vacants à Paris et en première couronne de la région parisienne.

dans Paris QCA avec une durée ferme de plus de 11 ans auprès d'un Groupe du CAC 40. La livraison de « Mondo » est attendue au second semestre 2024 et bénéficiera des plus hautes certifications environnementales (HQE Excellent, LEED Gold, BiodiverCity, BBCA) mais également des labels WELL et WiredScore aux niveaux Gold.

Loyers bruts en hausse de +7,3% (vs. +2% en 2022)

Une forte dynamique organique et une contribution du pipeline

Revenus locatifs bruts 30-sept-22 30-sept-23 Variation (%) En millions d'euros Périm. courant Périm. constant Bureaux 368,5 398,3 +8,1% +6,5% Résidentiel traditionnel 80,1 82,7 +3,2% +4,3% Résidences étudiants (Campus) 14,7 15,8 +7,8% +7,1% Total loyers bruts 463,2 496,9 +7,3% +6,1%

A périmètre courant, les loyers sont en hausse de +7,3% (+8,1% sur le bureau), en accélération par rapport

2022 (+2%), bénéficiant non seulement de la vigueur locative à périmètre constant, mais aussi d'une forte contribution locative nette du pipeline, avec deux importantes livraisons d'immeubles de bureaux en 2022

Paris (l1ve) et Neuilly (157 CdG), mais également de l'immeuble « Boétie » dans le QCA parisien et de l'immeuble résidentiel « Ville d'Avray » en 2023.

A périmètre constant, l'accélération de la performance ressort au-delà de la performance publiée à fin 2022, avec une croissance des loyers de +6,1% au global (vs. +4,4% à fin 2022) et de +6,5% sur le bureau (vs. +4,6% à fin 2022).

Cette tendance s'inscrit dans la continuité des précédents trimestres. L'ensemble des composants de la croissance des loyers à périmètre constant sont orientés à la hausse.

Les effets progressifs de l'accélération de l'indexation contribuent à hauteur de +4,6%

La hausse du taux d'occupation contribue à hauteur de +0,7%. L'amélioration du taux d'occupation s'étant progressivement matérialisée en 2022 et notamment au second semestre, l'effet de base s'atténue naturellement sur la deuxième partie de l'année.

contribue à hauteur de +0,7%. L'amélioration du taux d'occupation s'étant progressivement matérialisée en 2022 et notamment au second semestre, l'effet de base s'atténue naturellement sur la deuxième partie de l'année. La capture d'une réversion locative , sur le bureau comme sur le logement contribue à hauteur de +0,8% à la croissance organique des loyers.

Cette dynamique favorable, permet d'envisager un taux de croissance à périmètre constant des loyers de bureaux de l'ordre de +6% sur l'année 2023.

Guidance confirmée : croissance du RRN 2023 attendue entre +6% et +8% (entre 5,90 € et 6,00 €)

Les résultats publiés à fin septembre 2023 traduisent la très bonne tenue des marchés locatifs dans les zones de prédilection de Gecina. Cette dynamique opérationnelle est renforcée par la dynamique de l'indexation, et la contribution positive du pipeline à la croissance des revenus locatifs du Groupe.

En parallèle, la maturité longue de la dette et la politique active de couverture des taux, permettra à Gecina de limiter en 2023 l'impact de la remontée des taux d'intérêts sur les frais financiers du Groupe.

En conséquence, Gecina réitère sa prévision de croissance en 2023 du Résultat récurrent net part du Groupe entre 5,90 € et 6,00 € par action, soit une croissance comprise entre +6% et +8%.

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 18,5 milliards d'euros à fin juin 2023.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra- financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

