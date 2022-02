Gecina : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué de presse 17 février 2022 Résultats au 31 décembre 2021 Reprise opérationnelle en 2021 : une dynamique enclenchée pour 2022 Rendement immobilier global1 de l'ordre de +7% en 2021 RRN 2021 à 5,32€ par action ANR EPRA de continuation (NTA) à 176,3€ par action en hausse de +3,7% sur 1 an Dividende 2021 proposé de 5,3€ par action2(soit environ 4,7%3 de rendement) 512 M€ de cessions réalisées dans des zones secondaires avec une prime de l'ordre de +9% sur les valeurs à fin 2020 LTV à 32,3% (droits inclus), -130 pb sur 12 mois, coût moyen de la dette en baisse de -10pb (à 0,9% pour la dette tirée) Adoption d'un engagement de Neutralité carbone à horizon 2030 (CAN0P-2030) Une dynamique de croissance qui se précise dès 2022 (indexation, normalisation progressive de la vacance, contribution du pipeline) RRN 2022 par action attendu à 5,5€ Une année 2021 marquée par une solide performance opérationnelle Un marché porteur sur les zones centrales Reprise de la demande placée (+32% Région parisienne) portée par les zones centrales (+58% Paris QCA) Un taux de vacance déjà en baisse sur les marchés centraux (-140 pb dans le QCA sur 6 mois) Bureaux 68% du portefeuille de Bureaux de Gecina dans Paris à fin 2021 (vs. 55% fin-2016), 75% en incluant Neuilly/Levallois Surperformance de la centralité Volume de commercialisations revenu au-delà du niveau d'avant crise pour Gecina avec 180 000 m² commercialisés, +9% vs. 2019. Plus de 18 500 m² depuis début 2022. Réversion positive capturée (+6%) notamment à Paris (+13% à Paris QCA, +3% à Paris autres) Croissance des valeurs à périmètre constant (+3,0% sur 1 an) tirée par le bureau central (+4,8% Paris QCA) et le logement traditionnel (+3,5%) Logements Croissance embarquée de +15% des loyers 2021 du résidentiel, grâce à l'acquisition de 7 programmes de Croissance embarquée VEFA portant à près de 1 000 le nombre de nouveaux logements devant être livrés d'ici 2025 Taux d'occupation spot normalisé proche de ceux de 2019 Résidences Signes encourageants pour 2022 & 2023, du fait des retours des étudiants internationaux et de la étudiants réouverture à 100% des universités Normalisation et confiance Une reprise progressive des fondamentaux qui devrait positivement impacter les perspectives de croissance dès 2022 2021 Rebond opérationnel 2022 & 2023 Concrétisation dans les agrégats Perspectives 2022 Rebond de la demande placée, principalement tirée par les zones centrales Année record en termes de commercialisations Faible indexation, reflet de la baisse du PIB et de la faible inflation de 2020 Premiers effets du redémarrage opérationnel qui permettent d'atteindre un RRN par action de 5,32 € avec 512 M€ de cessions d'actifs sur l'exercice vs. une guidance initiale de 5,30 € supposée sans cessions Rebond de l'indexation, conséquence de la reprise du PIB et de l'inflation en 2021 Contribution positive du pipeline de développement Matérialisation d'une réversion potentielle positive (+6%) notamment à Paris (+16% dans le QCA) Normalisation progressive de la vacance immobilière Une structure de dette largement adaptée à un risque de remontée des taux (maturité de 7,4 années, 90% de couverture des taux en 2022, 72% de la dette couverte jusqu'à 2028) Croissance à périmètre constant des revenus locatifs attendue autour de +3% en 2022 RRN 2022 par action attendu en hausse de +3% à c. 5,5 € par action (soit +5% retraité des cessions réalisées en 2021) Total return : croissance de l'ANR NTA dividende rattaché Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 avril 2022. Paiement d'un acompte de 2,65 € par action en numéraire en mars (détachement le 1 er mars), et du solde de 2,65 € par action en juillet (détachement le 4 juillet) Au 15/02/2022

Chiffres clés Périmètre Périmètre En millions d'euros déc-20 déc-21 courant constant Bureaux 533,6 490,4 -8,1% -0,6% Résidentiel traditionnel 106,0 105,4 -0,5% +1,4% Résidences étudiants 18,4 17,5 -5,2% -6,8% Loyers bruts 658,0 613,3 -6,8% -0,4% Résultat récurrent net part du Groupe 420,6 392,0 -6,8% par action (en €) 5,72 5,32 -7,0% Valeur du patrimoine (en M€) 19 738 20 102 +1,8% +3,0% LTV (hors droits) 35,6% 34,2% -140 pb LTV (droits inclus) 33,6% 32,3% -130 pb En € par action déc-20 déc-21 Variation ANR EPRA de reconstitution (NRV) par action 187,1 193,5 +3,4% ANR EPRA de continuation (NTA) par action 170,1 176,3 +3,7% ANR EPRA de liquidation (NDV) par action 163,0 173,0 +6,2% Dividende 5,30 5,302 stable Taxonomie - Eligibilité déc-21 Eligibilité des loyers bruts 100% Eligibilité des capex 97% Eligibilité des opex na Des marchés centraux qui redémarrent et des perspectives de croissance qui se confirment en conséquence Le résultat récurrent net part du Groupe ressort à 5,32 € par action, en ligne avec l'objectif de Gecina pour l'année qui s'entendait pourtant initialement hors cessions. Les effets des cessions ont ainsi été intégralement compensés par les premiers effets des solides réalisations opérationnelles observées en 2021 dans un marché en reprise sur les zones de prédilection de Gecina, ainsi que par l'optimisation des frais financiers, résultat d'une gestion proactive du bilan. Dans un contexte marqué par la reprise des transactions locatives sur les marchés des bureaux des zones les plus centrales, les revenus locatifs de Gecina sont quasiment stables à périmètre constant (à -0,4%). Cette stabilité en 2021 est essentiellement le reflet de la dynamique opérationnelle et économique encore terne observée en 2020 en conséquence de la crise sanitaire (faible indexation, baisse de la croissance économique, hausse de la vacance immobilière), et ne reflète ainsi pas encore la nette amélioration de l'environnement observée notamment depuis le deuxième trimestre 2021 (forte reprise de la croissance économique du PIB, accélération de l'indexation, rebond des transactions locatives, baisse de la vacance dans les zones les plus centrales). Les bénéfices de cette reprise se traduiront progressivement dans les agrégats financiers du Groupe dès 2022. Le RRN part du Groupe 2022 est ainsi attendu autour de 5,5 € par action, en hausse de près de +5% en neutralisant les effets des cessions 2021, et de plus de +3% sur les données publiées. Sur 2021, les marchés de référence de Gecina ont été favorablement orientés et font ressortir une nette polarisation des marchés en faveur des zones les plus centrales où les équilibres de marchés semblent être normalisés, mais également en faveur des meilleurs actifs (intégrant les performances environnementales). Les transactions locatives sont en hausse de +32% tirées par les zones les plus centrales (+58% sur le QCA parisien)4. Notons que le volume de transactions est revenu au-delà de sa moyenne long terme au cœur de Paris alors qu'il reste encore en retrait sur les zones plus périphériques. Dans la ville de Paris, l'offre immédiate est déjà en repli (-17% sur 6 mois) - notamment dans le QCA (-29%)- ce qui oriente déjà les taux de vacance à la baisse dans les zones centrales (en baisse sur 6 mois de -140pb à 3,1%5 dans le QCA parisien, proche d'un plus bas historique). Sur le front des valeurs locatives, là encore la polarisation des marchés s'affirme avec une reprise de la croissance des valeurs locatives significativement plus importantes dans le QCA que dans les zones périphériques, favorisant ainsi la capture d'un potentiel de réversion positif par Gecina au cours de la signature de nouveaux baux. 4 Source Immostat 5 Source BNPPRE Gecina - Résultats annuels 2021 - Paris, le 17 février 2022 2

Le volume de transactions signées par Gecina représente plus de 180 000 m², soit +9% de plus qu'en 2019 (avant la crise sanitaire), reflétant le dynamisme retrouvé des zones les plus centrales (75% du patrimoine de Gecina est aujourd'hui situé dans Paris intra-murosou Neuilly-sur-Seine/Levallois). La réversion moyenne matérialisée en 2021 s'élève à +6%, tirée par Paris intra-muros(+13% dans le QCA), alors que la réversion est encore légèrement négative dans les zones secondaires. La maturité des baux signés ne s'est pas dégradée et les mesures d'accompagnement sont restées stables. Cette reprise des marchés, très polarisée en faveur des immeubles de qualité situés dans les zones centrales, a renforcé le rythme de commercialisation des actifs en cours de développement portés par le pipeline de Gecina. Le taux de pré-commercialisationdes opérations livrées avant fin 2023 s'élève maintenant à près de 67%. Le taux de pré-commercialisationdu pipeline engagé à fin 2020 aura ainsi progressé de +36 pt, passant de 21% à 57%, sous l'effet de la commercialisation de l'immeuble Porte Sud à Montrouge, de l'immeuble Biopark à Paris, de la majorité de l'immeuble Sunside à La Défense, de la majorité de l'immeuble Anthos à Boulogne, et plus récemment de près de 80% de l'immeuble Boétie dans le QCA parisien. La performance opérationnelle solide observée en 2021 notamment dans les zones les plus centrales traduit la pertinence des choix stratégiques du Groupe avec le recentrage du patrimoine autour de la centralité, l'affirmation du résidentiel, la rotation active du patrimoine, l'extraction de valeur sur les immeubles à fort potentiel et l'approche servicielle. Les évolutions de marchés et la pertinence du modèle stratégique de Gecina permettent ainsi d'envisager sereinement la reprise de la croissance du RRN dès 2022. Cette dynamique devrait s'inscrire progressivement au cours de 2022 et se confirmer en 2023, sous les effets combinés d'une contribution positive du pipeline, d'une accélération de l'indexation des loyers, d'une contribution positive de la réversion locative, et d'une normalisation progressive de la vacance immobilière. Dans ce contexte la structure financière du bilan (maturité de la dette de 7,4 ans, 90% de la dette couverte en 2022, et 72% en moyenne jusqu'en 2028) permet d'envisager sereinement l'avenir y compris dans un contexte de hausse des taux d'intérêts. Du coté des expertises et par conséquent de l'ANR, là encore la polarisation des marchés favorise le patrimoine de Gecina. La revalorisation du patrimoine à périmètre constant de +3% en 2021 est ainsi tirée par les zones les plus centrales (hausse de +4,5% sur un an pour le bureau dans Paris intra-muros) et le logement traditionnel (+3,5% sur un an). La bonne tenue des marchés de l'investissement a ainsi permis au Groupe de procéder à la cession de 512 M€ d'actifs, essentiellement situés dans des zones secondaires, avec une prime sur les expertises de l'ordre de +9%. En conséquence, l'ANR EPRA de continuation (NTA) ressort à 176,3€ par action, en hausse de +3,7% sur un an, soit un rendement global (croissance de l'ANR, dividende rattaché) de près de +7% sur un an. La bonne tenue des marchés de prédilection de Gecina, la preuve ces derniers semestres de la résilience du modèle du Groupe s'appuyant sur la centralité de son patrimoine et la solidité de son bilan, ainsi que la convergence de plusieurs leviers de croissance favorables pour les exercices qui viennent, permettent au Groupe de proposer le paiement en 2022 d'un dividende au titre de 2021 de 5,3 € par action, soit un rendement actuel de près de 4,7%6. 6 Au 15 février 2022 Gecina - Résultats annuels 2021 - Paris, le 17 février 2022 3

Des revenus locatifs de transition en 2021, ne reflétant pas encore la reprise déjà observée des marchés de référence du Groupe Revenus locatifs bruts 31-déc-20 31-déc-21 Variation (%) En millions d'euros Périm. courant Périm. constant Bureaux 533,6 490,4 -8,1% -0,6% Résidentiel traditionnel 106,0 105,4 -0,5% +1,4% Résidences étudiants 18,4 17,5 -5,2% -6,8% Total loyers bruts 658,0 613,3 -6,8% -0,4% A périmètre courant, les loyers s'inscrivent en baisse de -6,8% principalement sous les effets des cessions réalisées notamment sur le bureau depuis début 2020 (-22 M€), et d'immeubles mis en restructuration ou devant l'être prochainement (-9 M€) et de livraisons récentes (+7 M€). Ces revenus locatifs reflètent également l'immobilisation de plusieurs immeubles de grande taille sur une durée supérieure à un an en vue d'une rénovation (-19 M€), dont certains ont d'ores et déjà été reloués fin 2021, les autres devant être réceptionnés à l'issue du process de rénovation au courant de l'exercice 2022. Notons que ce dernier effet revêt un caractère exceptionnel sur 2021 en raison de la taille des immeubles concernés. Ce phénomène devrait cependant contribuer à la croissance des revenus locatifs sur les exercices qui viennent lorsque ces immeubles seront réintroduits sur les marchés locatifs au cours de 2022. A périmètre constant, les loyers sont en légère baisse de -0,4%.Cette évolution est liée à une détérioration de la vacance locative (-1,4%),conséquence du ralentissement du volume de transactions en 2020 et début 2021 et du départ de 3 locataires sur des surfaces de commerce du patrimoine de bureaux. Cette évolution de l'impact de la vacance traduit un phénomène de transition car elle ne reflète pas encore l'amélioration de la dynamique commerciale observée sur 2021 notamment et dont les bénéfices se feront sentir progressivement courant 2022. La contribution de l'indexation est positive (+0,3%), ne reflétant là aussi pas encore, les effets de la hausse observée des indices des loyers, qui se matérialiseront également progressivement dans les semestres qui viennent. Cette performance tient compte en outre de l'effet positif de la réversion locative se matérialisant sur les bureaux comme sur les logements (avec une réversion faciale de +6% sur les deux portefeuilles). Loyers annualisés Les loyers annualisés sont en baisse (-21 M€) par rapport au 31 décembre 2020, reflétant pour -22 M€ l'effet de la cession de 28 actifs en 2021, avec notamment la vente de l'immeuble Les Portes d'Arcueil, et une contraction modérée sur le patrimoine en exploitation provenant d'une hausse de la vacance immobilière (-1 M€). Notons que les départs des locataires sur les immeubles ayant vocation à être mis en restructuration (-6 M€), sont plus que compensés en loyers annualisés par les bénéfices des commercialisations d'immeubles livrés (+8 M€). 27 M€ de ces loyers annualisés proviennent d'actifs destinés à être libérés dans les années qui viennent en vue de leur mise en restructuration dont 13 M€ sur les immeubles devant être libérés et transférés au pipeline courant 2022. Loyers annualisés (IFRS) En millions d'euros Déc-20 Déc-21 Bureaux 502 479 Résidentiel traditionnel 106 105 Résidences étudiants (Campus) 19 22 Total 627 606 Bureaux :une dynamique opérationnelle favorable sur les zones les plus centrales et des succès locatifs dont les effets se traduiront progressivement au cours de 2022 A périmètre constant les loyers de bureaux sont en baisse de -0,6% en 2021, traduisant : Un effet favorable provenant de la matérialisation d'une réversion positive (+0,3%) particulièrement marquée dans les zones les plus centrales (+1,0% dans Paris intra-muros), compensant ainsi la contribution d'une réversion négative sur les zones périphériques. Une indexation qui contribue à hauteur de +0,3%. La hausse des indices publiés devant plutôt se traduire progressivement dans la croissance à périmètre constant au cours de 2022. Une contribution de la variation de la vacance négative, en conséquence du ralentissement des volumes de transactions en 2020 et début 2021, en partie compensée par certaines indemnités de départ des locataires et le rattrapage d'un retard de loyer (-1,4%). Gecina - Résultats annuels 2021 - Paris, le 17 février 2022 4