GECINA : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Gecina, avec un objectif de cours relevé de 111 à 118 euros.



Le broker rapporte que les données opérationnelles semestrielles sont de très bonne qualité avec une vacance EPRA des bureaux -20pb à 6,0% et des réversions captées moyennes de +14%.



Dans un contexte de forte indexation (impact de +6%) et de coût de la dette faible à moyen terme, le RNR S1 2024 (3,2E) progresse fortement de +8,4% (guidance 2024 +5,5%/+6,5% confirmée).



'Armée d'un bilan très solide, la foncière pourra investir dans son pipeline engagé (rendement de 5,4% pour les bureaux) et se montrer éventuellement opportuniste', estime l'analyste.



