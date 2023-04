Gecina : L'ensemble des résolutions approuvées par l'Assemblée générale ordinaire

Composition des comités

La composition des comités du Conseil d'administration est inchangée à l'issue de l'Assemblée générale.

Comité d'Audit et des Risques (6 administrateurs dont 4 administrateurs indépendants)

Jacques Stern (*) , Président

, Président Laurence Danon Arnaud (*)

Gabrielle Gauthey (*)

Claude Gendron

Matthieu Lance, représentant permanent de Predica

Inès Reinmann Toper (*)

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (3 administrateurs dont 2 administratrices indépendantes)

Dominique Dudan (*) , Présidente

, Présidente Gabrielle Gauthey (*)

Claude Gendron

Comité Stratégique et d'Investissement (4 administrateurs dont 2 administrateurs indépendants)

Karim Habra, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président

Jérôme Brunel (*)

Matthieu Lance, représentant permanent de Predica

Jacques Stern (*)

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) (3 administratrices toutes indépendantes)

Gabrielle Gauthey (*) , Présidente

, Présidente Laurence Danon Arnaud (*)

Carole Le Gall (*) .

Comité Conformité et Ethique (3 administratrices toutes indépendantes)

Inès Reinmann Toper (*) , Présidente

, Présidente Dominique Dudan (*)

Carole Le Gall (*) . Administrateurs indépendants

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à plus de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,1 milliards d'euros à fin 2022.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être :

Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP). www.gecina.fr

CONTACTS GECINA Communication financière Relations presse Samuel Henry-Diesbach Glenn Domingues Tél. : + 33 (0)1 40 40 52 22 Tél. : + 33 (0)1 40 40 63 86 samuelhenry-diesbach@gecina.fr glenndomingues@gecina.fr Virginie Sterling Armelle Miclo Tél. : + 33 (0)1 40 40 62 48 Tél. : + 33 (0)1 40 40 51 98 virginiesterling@gecina.fr armellemiclo@gecina.fr

2

gecina.fr- suivez-nous sur twitter @gecina

Dans le but de sécuriser sa communication, Gecina certifie ses documents avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com