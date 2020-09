Gecina : L1ve lauréat des MIPIM Awards 2020 dans la catégorie « Best Futura Project »

Regulatory News:

A l’occasion du Dîner de Gala de la Paris Real Estate Week le mardi 15 septembre 2020, Gecina (Paris:GFC) est fière de remporter le MIPIM Awards dans la catégorie « Best Futura Project » pour l1ve, son immeuble iconique situé au 75 avenue de la Grande Armée à Paris.

Construit en 1964, l1ve fait actuellement l’objet d’une restructuration menée par l’agence Baumschlager Eberle Architekten dans une démarche d’économie circulaire ambitieuse et inédite en plein cœur de Paris. Le réemploi de plus de 81 tonnes de matériaux a notamment permis d’éviter l’émission de 394 tonnes de CO 2 .

Sur l'axe Concorde, Place de l'Étoile, Grande Armée, La Défense, l’édifice de 33 500 m² se distingue par son architecture et la qualité de ses espaces : la conservation de la structure monumentale de la grande galerie au rez-de-chaussée et de sa façade au graphisme affirmé fait de ce bâtiment un ouvrage unique dans la capitale.

L1ve accueillera en 2022 le siège social du Boston Consulting Group. Deux ans avant la livraison de l’immeuble, le prestigieux cabinet de conseil a pris à bail 80 % des surfaces, soit 20 500 m2 de bureaux et 3 000 m2 de services.

Romain Veber, Directeur Exécutif Investissements & Développements déclare : « Je me réjouis pleinement de la victoire de l1ve aux MIPIM Awards. Cet immeuble emblématique illustre pleinement la stratégie de YouFirst, notre marque relationnelle et servicielle. Par sa centralité, la qualité de son emplacement, de ses espaces, ses performances environnementales et ses nombreux services, l1ve est la preuve de notre préoccupation de mettre le client au centre de toutes nos attentions. »

