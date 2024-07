23 juillet (Reuters) - Gecina a fait état mardi d'une hausse de 8,4% de son résultat net récurrent par action au 30 juin, le groupe immobilier français citant une solide dynamique locative et une bonne tenue des charges locatives, des frais de structure et des frais financiers.



Le résultat récurrent net part du Groupe par action de Gecina s'est établi à 3,2 euros, contre 2,9 euros il y a un an.



"La performance embarquée sur ce premier semestre est particulièrement forte, et traduit la situation singulière de Gecina qui bénéficie à la fois d'une qualité et d'une localisation très favorable de son patrimoine qui génère de la croissance organique, d'un pipeline relutif qui accentue cette croissance, mais également d'un bilan particulièrement solide qui protège notre coût de la dette", a déclaré dans un communiqué Beñat Ortega, directeur général.



Gecina a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2024. Résultat Semestre à Semestre à Semestr Semestr semestriel juin juin e à e à



2023 2022 juin juin



2021 2020 Chiffre 332,93 308,19 311,45 336,12 d’affaires millions millions million million



s s Résultat 247,01 226,40 230,60 239,68 operationnel millions millions million million



s s Bénéfice net -607,38 562,84 383,20 339,06



millions millions million million



s s



(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)