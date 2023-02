Gecina : Modalités de mise à disposition ou de consultation du Document d'enregistrement universel 2022

Paris, le 21 février 2023

Modalités de mise à disposition ou de consultation

du Document d'enregistrement universel 2022

Le Document d'enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 février 2023.

Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de :

Gecina (www.gecina.fr), dans la rubrique Investisseurs/ Publications et communiqués/ Rapports financiers et documents d'enregistrement universel ;

(www.gecina.fr), dans la rubrique Investisseurs/ Publications et communiqués/ Rapports financiers et documents d'enregistrement universel ; l'AMF (www.amf-france.org).

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

par courrier : Gecina - 16, rue des Capucines 75002 PARIS ;

par mail : actionnaire@gecina.fr ;

par téléphone : 0 800 800 976 (numéro vert appel gratuit).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d'enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2022 ;

le rapport intégré 2022

le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les rapports des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;

la déclaration volontaire de performance extra-financière.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à plus de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,1 milliards d'euros à fin 2022.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être :

Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP). www.gecina.fr