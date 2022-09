Gecina : Note d'information sur le remboursement anticipé d'un placement privé de 125 millions d'euros initialement émis par Eurosic et arrivant à échéance en janvier 2023

Paris, 21 septembre 2022

Note d'information sur le remboursement anticipé d'un placement privé de 125 millions d'euros initialement émis par Eurosic et arrivant à échéance en janvier 2023

Gecina va procéder au remboursement par anticipation, 3 mois avant l'échéance, de la totalité des obligations 3,051%, échéance 16 janvier 2023, émises le 15 décembre 2014 restant en circulation (code ISIN FR0012383842) conformément aux modalités des obligations figurant dans le prospectus ayant reçu le visa n°14-641 de l'Autorité des Marchés Financiers le 11 décembre 2014.

La date de remboursement anticipé des obligations sera le 16 octobre 2022. Le nominal des obligations remboursées est de 125 millions d'euros.

L'agent financier en charge du remboursement anticipé est CACEIS Corporate Trust.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à plus de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,6 milliards d'euros à fin juin 2022.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être :

Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP). www.gecina.fr