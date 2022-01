Gecina : Signature de trois nouveaux baux à Paris La Défense 180 000 m² commercialisés au total par Gecina en 2021

Paris, le 10 janvier 2022

Signature de trois nouveaux baux à Paris La Défense 180 000 m² commercialisés au total par Gecina en 2021

Gecina a signé le 30 décembre 2021 avec Sunside Keolis, leader mondial de la mobilité partagée, un bail de 9 ans portant sur 6 000 m² environ de l'immeuble « Sunside » situé à la Défense. Keolis y installera son siège social. L'immeuble, ainsi commercialisé à 62%, sera mis à disposition au cours du 2ème trimestre 2022. Situé à La Défense, à l'extérieur du boulevard circulaire, « Sunside », d'une surface de

9 500 m², livré au deuxième semestre 2021, a fait l'objet d'une rénovation complète. Cet immeuble est doté des services les plus complets (restaurant d'entreprise, conciergerie, YouFirst Café, boîte à colis…) accessibles à travers l'application mobile YouFirst Bureau déployée depuis novembre dernier.

L'actif est par ailleurs certifié HQE Excellent et

WiredScore.

Commercialisation d'Adamas terminée

Gecina a également finalisé en décembre dernier la commercialisation de l'intégralité des 9 700 m² de l'immeuble Adamas, avec la location à Onclusive, partenaire mondial pour les relations publics et la communication, de 2 780 m² dans le cadre d'un bail d'une durée de 9 ans et d'environ 850 m² à une société de services numériques, complétant les baux déjà signés avec GazelEnergie et ISS.

Valérie Britay, directrice générale adjointe en charge du pôle Bureaux déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Keolis ainsi que ses équipes dans l'immeuble Sunside et de nouveaux locataires dans Adamas. Ces signatures confirment la reprise de la dynamique locative sur La Défense pour des immeubles de premier plan. Sur l'année 2021, Gecina a commercialisé 180 000 m², soit 9% de plus que sur l'année 2019 avant la crise sanitaire et 11% de plus qu'en 2020, confirmant ainsi la tendance observée lors du premier semestre 2021 d'une reprise de l'activité locative dans nos zones de prédilection, et sur des immeubles de qualité. »

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,0 milliards d'euros à fin juin 2021.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette

