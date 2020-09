Gecina : Thomas Degos est nommé Directeur Exécutif Résidentiel

Paris, le 17 Septembre 2020

Thomas Degos est nommé Directeur Exécutif Résidentiel

Gecina renforce sa direction résidentielle avec la nomination de Thomas Degos, ancien préfet et ancien directeur général des services de la Métropole du Grand Paris en tant que directeur exécutif résidentiel.

Franck Lirzin est nommé Directeur Exécutif Adjoint aux côtés de Thomas Degos renforçant ainsi l'organisation de la direction.

Cette organisation assure la continuité du processus et de l'élan provoqués par la filialisation, et permet d'engager une nouvelle phase dans le développement de la filiale résidentielle en accentuant la dynamique de performance opérationnelle et financière mise en œuvre depuis plus de trois ans sur le portefeuille résidentiel de la société. La filialisation du résidentiel, votée lors de l'AG d'avril 2020, doit permettre le développement du portefeuille résidentiel de Gecina dans les grandes métropoles françaises par l'arrivée d'investisseurs. Thomas Degos aura pour feuille de route de poursuivre le déploiement des marques relationnelles et servicielles YouFirst Residence et YouFirst Campus, notamment par la digitalisation et le déploiement de nouveaux services.

Thomas Degos, 48 ans, diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence, l'EHESS et de l'ENA, promotion

Cyrano de Bergerac » (1999), dispose d'une expérience de plus de 20 ans au sein de la haute-fonction publique. Après un début de carrière au sein du corps préfectoral dans les Pyrénées-Orientales et en Guadeloupe, il prend plusieurs responsabilités au sein du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur.

Il rejoint en 2007 le cabinet de Bernard Accoyer, président de l'Assemblée Nationale, puis intègre successivement les cabinets ministériels de Jean-Louis Borloo, ministre de l'Écologie en tant que directeur de cabinet adjoint (2008-2010) et de Maurice Leroy, ministre de la Ville, en charge du projet "Grand Paris" en tant que directeur de cabinet (2010-2011).

Préfet de Mayotte (2011-2013), directeur général à l'Outre-mer(2013-2015), préfet du Morbihan (2015-2016), il est nommé directeur général des services de la Métropole du Grand Paris en 2016. Il quitte le Grand Paris en 2018 pour prendre la direction du cabinet d'Annick Girardin, ministre des Outre-Mer (avril 2018-novembre 2019), avant d'être nommé délégué interministériel de la task force sur le coronavirus en mars 2020.

Méka Brunel, Directrice générale : « La filialisation de notre activité résidentielle a marqué l'aboutissement de trois années de travail, sous la responsabilité de Franck Lirzin, pour construire les bases d'une plateforme de logements aux meilleurs standards de technologies d'exploitation innovantes, de relation-clients et d'exigence environnementale. L'arrivée de Thomas Degos renforce notre ambition pour saisir les opportunités de croissance et de création de valeur sur le marché résidentiel ».

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d'euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son label d'engagement pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

