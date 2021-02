Gecina : baisse de 4% du RRN par action en 2020

Gecina publie pour 2020 un résultat récurrent net part du groupe par action en baisse de 3,9% à 5,72 euros, un ANR EPRA de continuation à 170,1 euros par action (-1,7% sur un an) à fin décembre, et une croissance des loyers de 2,3% à périmètre constant.



Sera proposé à l'AG un dividende stable à 5,30 euros par action au titre de 2020, payé en numéraire, soit un rendement de dividende de l'ordre de 4,5%, avec paiement d'un acompte de 2,65 euros début mars et du solde en juillet.



Le groupe immobilier estime que sous l'effet notamment des cessions réalisées en 2020 et d'un ralentissement de l'indexation en 2021, son RRN part du groupe par action est attendu en baisse en 2021, et devrait être de l'ordre de 5,3 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.