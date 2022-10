Gecina : confirme ses objectifs 2022

Gecina a réaffirmé ses objectifs 2022 d'un résultat récurrent net par action 2022 de 5,55 euros, soit une hausse de 7% hors effets des cessions à l'occasion de ses revenus 9 mois. Les loyers bruts ont atteint 463 millions d'euros, en hausse de 4% à périmètre constant (comparée à +3% à fin juin, et +2,2% à fin mars).



La performance sur 9 mois " traduit pour moitié les effets progressifs de la réduction de la vacance, principalement sur le bureau et sur les résidences étudiants ". Les effets de la hausse de l'indexation commencent à se matérialiser, venant ainsi compléter les facteurs contribuant à la reprise de la croissance organique des loyers.



A périmètre courant, les loyers sont stables (+0,3%), les effets des cessions réalisées sur le bureau courant 2021 compensant la vigueur à périmètre constant et la contribution nette positive du pipeline.