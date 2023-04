Gecina : confirme ses objectifs annuels

Au premier trimestre, Gecina a enregistré 153,3 millions d’euros de loyers bruts, en hausse de 2,2% à périmètre constant. Selon le groupe immobilier, cette progression reflète « l’amélioration des taux d’occupation sur l’ensemble des classes d’actifs, et les prémices du retour progressif de l’indexation ». Le taux d’occupation financier moyen (TOF) du groupe s’établit à 92%, en hausse de 80 points de base sur 3 mois, comme sur 6 mois et stable sur un an. Sa guidance 2023 a été confirmée.



Le résultat récurrent net part du groupe est attendu entre 5,80 euros et 5,90 euros par action en 2023, soit une hausse de 4,3% à 6,1%.