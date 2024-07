Gecina : croissance de 8% du RNR par action au 1er semestre

Affichant pour son premier semestre 2024 une croissance de 8,4% de son résultat net récurrent (RNR) par action, à 3,20 euros, Gecina confirme sa guidance pour l'année 2024 entre 6,35 et 6,40 euros (soit une croissance entre +5,5 et +6,5%).



'Gecina bénéficie à la fois d'une qualité et d'une localisation très favorable de son patrimoine qui génère de la croissance organique, d'un pipeline relutif, mais également d'un bilan particulièrement solide', explique son directeur général Beñat Ortega.



'Au-delà de cette très solide performance au premier semestre, notre position stratégique est opportune avec une structure financière capable à la fois de faire face aux incertitudes mais aussi de financer des projets de création de valeur et de croissance', poursuit-il.



