Gecina dans le rouge : Morgan Stanley dégrade

Le 08 janvier 2024 à 11:05 Partager

Gecina (-3,12% à 105,50 euros) affiche l’un des replis les plus prononcés de l’indice SBF 120, affaibli par la dégradation de la recommandation de Morgan Stanley, de Surpondérer à Pondération en ligne. L’objectif de cours a été abaissé de 95 euros à 90 euros. L’analyste souligne que le secteur a progressé d’environ 30% depuis son plus bas d’octobre grâce à la baisse des taux. Pour lui, les actions de certains spécialistes des bureaux dans la zone euro ont rebondi à tel point que le marché ne tient plus compte des difficultés fondamentales.



Morgan Stanley cite Gecina et Colonial.