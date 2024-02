PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière de bureaux Gecina a annoncé mercredi viser une nouvelle croissance de ses résultats cette année, après avoir dépassé ses objectifs en 2023.

Le groupe a par ailleurs décidé de maintenir son dividende annuel à 5,30 euros par action, au terme d'un exercice marqué par une baisse à deux chiffres des prix des bureaux.

Le résultat récurrent par action a augmenté de 8,2% au cours de l'exercice écoulé, à 6,01 euros, dépassant légèrement le haut de la fourchette de prévision du groupe. Cet indicateur est attendu en hausse de 6% en milieu de fourchette cette année.

Les loyers bruts de la foncière ont progressé de 6,5% l'année dernière, à 667 millions d'euros.

La totalité des surfaces mises en location en 2023 et 2024 sont déjà louées ou pré-louées, a ajouté Gecina, dont le taux d'endettement LTV reste par ailleurs globalement stable, à 34% de la valeur du patrimoine, malgré la baisse de cette dernière. Le taux d'occupation s'inscrit en hausse de 0,9 point de pourcentage dans les bureaux sur un an, et de 0,8 point au total.

L'actif net réévalué (ANR) par action s'inscrit toutefois en baisse de 17% sur un an, à 143,6 euros, reflétant "essentiellement la variation de valeur du patrimoine à périmètre constant", a expliqué Gecina. La valeur des bureaux du groupe a chuté de 12% l'année dernière, contre une baisse de seulement 4% pour les actifs résidentiels.

L'action Gecina, qui se négocie avec une forte décote par rapport à son ANR, a clôturé mercredi à 95,70 euros à Paris.

