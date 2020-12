Gecina : deux changements au conseil d'administration

Gecina annonce que Karim Habra, directeur général Europe et Asie-Pacifique d'Ivanhoé Cambridge, remplace Sylvain Fortier, chef de l'investissement et de l'innovation d'Ivanhoé Cambridge, comme représentant d'Ivanhoé Cambridge au conseil d'administration.



Par ailleurs, le conseil a procédé à la nomination en tant que censeur de Carole Le Gall pour trois ans. Elle participera au comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et occupe depuis 2020 les fonctions de directrice générale adjointe d'Engie Solutions.



