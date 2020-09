Gecina : deux nouveaux baux pour Carré Michelet

15/09/2020 | 08:04

La société immobilière Gecina annonce la signature de deux nouveaux baux sur l'immeuble Carré Michelet situé 12 cours Michelet à Paris La Défense, portant à plus de 50% le taux de commercialisation de cet actif.



Il accueille l'association mondiale des exploitants nucléaires WANO Paris Centre sur près de 1.700 m² depuis le 1er juillet, et accueillera une entreprise des services numériques à compter du 1er janvier 2021 dans le cadre d'un bail de six ans ferme portant sur environ 2.400 m².



Livré fin 2019 à la suite d'une opération de restructuration, Carré Michelet, immeuble non IGH, développe une surface totale de 37.200 m², avec 1.400 m² d'espaces extérieurs accessibles incluant terrasses, jardin intérieur et balcons.



