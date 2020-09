Gecina : distinction pour l'immeuble l1ve à Paris

16/09/2020 | 13:32

A l'occasion de la Paris Real Estate Week, Gecina indique avoir remporté le MIPIM Awards dans la catégorie 'Best Futura Project' pour l1ve, son immeuble situé au 75 avenue de la Grande Armée à Paris, qui fait actuellement l'objet d'une restructuration.



Dans une démarche d'économie circulaire inédite en plein coeur de Paris, la restructuration de cet édifice de 33.500 m² a vu le réemploi de plus de 81 tonnes de matériaux, ce qui a notamment permis d'éviter l'émission de 394 tonnes de CO2.



L1ve accueillera en 2022 le siège social du Boston Consulting Group. Deux ans avant la livraison de l'immeuble, le cabinet de conseil a pris à bail 80% des surfaces, soit 20.500 m2 de bureaux et 3.000 m2 de services.



