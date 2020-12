Gecina : finalise la cession de 5 immeubles de bureaux à Boulogne-Billancourt, Vincennes et Antony pour 112 M hors droits

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) annonce avoir conclu la cession de 5 immeubles de bureaux en dehors de Paris, représentant au total plus de 25 000 m² pour près de 112 M€ hors droits, avec une prime sur les dernières expertises libres retenues fin 2019.

Ces cessions s’inscrivent dans la stratégie de rationalisation du patrimoine du Groupe afin d’en renforcer la centralité.

Gecina a ainsi finalisé le 16 décembre la cession auprès de la Carac, Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, conseillée par Atream, d’un portefeuille de 4 immeubles multilocataires à Boulogne-Billancourt et Vincennes représentant près de 12 000 m².

Le Groupe a également finalisé le 15 décembre la cession au Groupe PATRIMONI d’un immeuble de bureaux situé à Antony d’une surface de l’ordre de 13 600m².

Dans ces opérations, Gecina a été conseillée par l’Etude notariale Cheuvreux.

Méka Brunel, Directrice Générale : « En cédant des actifs matures et non stratégiques pour le Groupe, Gecina poursuit dans le contexte actuel la stratégie de recentrage de son patrimoine visant à renforcer l’exposition de son patrimoine dans les zones les plus centrales de la région parisienne. »

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

