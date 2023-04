Gecina : hausse de 9% des loyers bruts trimestriels

Le groupe foncier Gecina affiche des loyers bruts en hausse de 8,7% à 166,7 millions d'euros, bénéficiant non seulement de la vigueur locative à périmètre constant (+7,3%), mais aussi d'une forte contribution locative nette du pipeline.



Il revendique un taux d'occupation en progression de 280 points de base sur un an à près de 95%, 'traduisant une demande active pour ses actifs dans les zones centrales, mais aussi l'amélioration des process de commercialisation sur le logement'.



Dans un contexte qui nécessite de la prudence, Gecina confirme anticiper un résultat récurrent net part du groupe entre 5,80 et 5,90 euros par action sur l'année 2023, soit une hausse comprise entre +4,3 et +6,1%.



