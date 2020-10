Gecina : lève avec succès 400 M sur le marché obligataire avec une maturité moyenne de 10,1 années pour un taux moyen de 0,47%

Regulatory News :

Gecina (Paris:GFC) a levé ce jour avec succès 400 M€ au travers de l’abondement des deux souches obligataires suivantes :

- Abondement de 200 M€ sur la souche obligataire arrivant à maturité en juin 2027 (maturité résiduelle de 6,7 ans), à un taux de 0,08%.

- Abondement de 200 M€ sur la souche obligataire arrivant à maturité en mai 2034 (maturité résiduelle de 13,6 ans), à un taux de 0,86%.

La levée de 400 M€ avec une maturité moyenne de 10,1 années et un taux moyen pondéré de 0,47%, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à 7,3 années dans des conditions favorables, en renforçant la solidité et la flexibilité du bilan. Pour une maturité supérieure à 5 ans, il s’agit de l’émission obligataire avec le taux le plus faible de Gecina.

Les offres ont été largement sursouscrites par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Gecina est notée A- / perspective stable par Standard & Poor’s et A3 / perspective stable par Moody’s.

Crédit Agricole CIB, CIC, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis et Santander ont agi en tant que teneurs de livre sur cette opération.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. En 2020, Gecina a obtenu la note maximale de A au classement CDP sur le changement climatique.

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201023005465/fr/