Gecina maintient ses objectifs pour 2021 après un recul du résultat net récurrent au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a maintenu jeudi ses objectifs financiers pour 2021 alors que son résultat net récurrent (RRN) par action a reculé de 6,5% au premier semestre à périmètre courant.

La société a confirmé que son résultat récurrent net (RRN) part du groupe par action devrait baisser en 2021 pour s'inscrire à environ 5,3 euros, après 453 millions d'euros de cessions.

"Les performances du groupe sont au cours du premier semestre plus solides qu'anticipées en particulier sur l'opérationnel et plus spécifiquement en matière de commercialisations de bureaux, tant en termes de volume que de prix, mais également sur des aspects financiers avec la réduction du coût moyen de la dette et l'extension de sa maturité", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Ces réalisations renforcent la confiance de Gecina au regard de la performance attendue pour 2021", a souligné la foncière.

"En conséquence, alors même qu'il a sécurisé ou finalisé près de 453 millions d'euros de cessions depuis le début de l'année, les solides réalisations opérationnelles et financières observées au cours du premier semestre et la bonne tenue des marchés de référence du groupe lui permettent de maintenir une anticipation du RRN par action de l'ordre de 5,3 euros, d'autant plus que la prévision initiale s'entendait hors effets des cessions ou acquisitions potentielles", a ajouté Gecina.

Le groupe constate de plus une "normalisation progressive en cours des taux d'occupation" et anticipe une "normalisation attendue de l'indexation".

Selon lui, le "potentiel de réversion toujours important continue de se matérialiser dans Paris". Gecina table sur 17 livraisons d'immeubles entre 2021 et 2024 et fait part d'un "potentiel locatif additionnel IFRS de près de 120 à 130 millions d'euros sur le 'pipeline' engagé et le 'pipeline' contrôlé et certain".

Au 30 juin, le résultat net récurrent de la société, s'est inscrit à 202 millions d'euros, contre 215,9 millions d'euros un an plus tôt. Par action, le résultat s'est établi à 2,75 euros, contre 2,94 euros au cours de la période correspondante de 2020.

Gecina a indiqué que ses loyers bruts avaient reculé de 7,3% à périmètre courant, pour s'inscrire à 311 millions d'euros à la fin juin. A périmètre constant, les loyers bruts ont progressé de 0,1%.

Le consensus des analystes interrogés par FactSet tablait des loyers bruts de 304,2 millions d'euros.

A la fin juin, l'Actif net réévalué (ANR) de continuation, exprimé aux normes de l'European Public Real Estate Association (EPRA), s'inscrivait à 172,6 euros par action, en hausse de 1,5% sur six mois.

Gecina présentait à la fin juin un ratio d'endettement "loan to value" (LTV) de 32,3%, en repli de 130 points de base sur six mois.

