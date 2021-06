Gecina : YouFirst Campus ouvre une nouvelle résidence à Ivry-sur-Seine et dévoile son nouveau site Internet

A travers sa marque YouFirst Campus, Gecina propose 3 500 chambres réparties dans 18 campus idéalement situés en région parisienne mais aussi dans les grandes villes universitaires. Le Groupe entend proposer aux étudiants français et internationaux un cadre de vie à la fois propice aux études et à la vie en communauté ainsi qu'un bouquet de services qui facilite la vie des étudiants en les déchargeant des contraintes du quotidien.

Certifiée NF Habitat HQE Excellent, cette résidence baptisée YouFirst Campus Paris Ivry compte 367 appartements meublés, équipés et connectés et 450 m² d'espaces communs. A proximité immédiate des commerces, transports, activités sportives et culturelles, les étudiants profiteront d'un environnement animé et de la présence d'un YouFirst Manager, une prestation particulièrement plébiscitée par les résidents.

L'architecture et le design graphique du site ont été repensés pour faire vivre aux futurs clients l'expérience et l'univers de la marque YouFirst Campus. Ce portail offre un parcours simple, rapide et intuitif avec des disponibilités en temps réel des logements, des contenus riches sur la résidence et le logement choisis par le futur résident. Autre nouveauté, le fil d'actualités « Le Mag » propose des informations pratiques, des conseils et des bons plans pour profiter pleinement de la vie étudiante dans la résidence mais aussi en dehors.

Ce déploiement implique une forte digitalisation des process pour faciliter l'accès à l'offre disponible, simplifier les démarches de nos clients en transformant notre organisation, la simplifiant et la rendant plus efficace. Depuis un an, Gecina a accéléré sa transformation digitale avec la montée en puissance d'outils de relation client (CRM) avec l'objectif d'approfondir la connaissance de ses clients - bureaux comme résidentiel - et prospects, mieux les servir au quotidien et sur le temps long.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d'euros à fin 2020.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être :

Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS- ESG, CDP).

www.gecina.fr

