Gecina : commercialise plus de 4 000 m² à Neuilly-sur-Seine

Gecina (Paris:GFC) est heureuse d’accueillir un expert en immobilier dans son immeuble situé au 96-104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, avec la signature d’un bail de 6 ans ferme portant sur plus de 4 000 m².

Cette surface actuellement occupée, sera relouée dès le 1er juillet 2021, au lendemain du départ du locataire actuel, démontrant ainsi l’attractivité de l’actif et la capacité de Gecina à anticiper ses enjeux locatifs.

Situé sur l’axe majeur reliant Paris à La Défense et bénéficiant d’une excellente desserte, l’immeuble 96-104 a fait l’objet d’une restructuration d’envergure achevée en 2012. Conçu par le cabinet d’architectes Lobjoy-Bouvier-Boisseau, il est constitué de trois bâtiments, reliés par une galerie et un bâtiment de liaison en structure bois pour distribuer l’ensemble des services communs - salles de réunion, cafétéria, restaurant – ouverts sur un patio agrémenté d’un jardin intérieur.

Dans cette opération, Gecina était conseillée par BNP Paribas Real Estate.

