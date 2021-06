Gecina : contrat de réservation de 113 logements à Bordeaux

Gecina annonce la signature d'un contrat de réservation portant sur l'acquisition en VEFA (Vente en État Futur d'Achèvement) d'un projet de 113 logements situé à Bordeaux et développé par le groupement de promoteurs Cogedim, Nexity, Pitch Promotion.



La résidence construite comprendra deux bâtiments totalisant 8 012 m² et sera acquise par Homya, la filiale résidentielle de Gecina, pour un montant de 38,1 ME.



Gecina précise que cette opération marque une nouvelle étape dans le développement d'Homya dont la croissance sera réalisée à travers plusieurs axes : investissements directs, opérations de rénovation d'actifs ou de densification au sein de son patrimoine, ou encore via des développements de logements neufs en Région Parisienne et dans les métropoles régionales.



La résidence, qui vise la certification NF Habitat HQE au niveau 'Exceptionnel', sera commercialisée à la location sous la marque YouFirst Residence. Sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2024, indique Gecina.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.