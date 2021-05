PARIS, le 6 mai 2021

Gecina et Woodeum signent un partenariat pour développer 1 000 logements

en structure Bois et Bas Carbone en France

Pour répondre au besoin en logements locatifs dans les zones tendues, Gecina et Woodeum signent un partenariat pour développer 1 000 logements en structure bois et bas carbone sur 4 ans (durée indicative) en Ile-de-France et dans les grandes métropoles françaises. A la veille de l'entrée en vigueur de la réglementation RE2020, ce partenariat confirme l'ambition des deux groupes de réduire l'empreinte carbone des lieux de vies.

Depuis 2017, Gecina est engagée dans une stratégie de création de valeur sur son portefeuille résidentiel de 6 000 logements. En 2020, pour renforcer ses moyens d'action, saisir des opportunités de croissance et développer son offre de services, le Groupe a filialisé ce portefeuille.

Créé en 2014, Woodeum est pionnier et expert dans la production de logements bois et bas carbone en France et compte déjà plus de 1 700 logements livrés ou en travaux, 1 800 logements sécurisés pour les années 2021 et 2022, et plus de 3 000 logements en développement. L'entreprise, dont les 2 actionnaires sont WO2 Holding détenue par Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic et le groupe Altarea, s'engage depuis sa création, à favoriser le bien-être des habitants et à lutter efficacement contre le réchauffement climatique, en associant les plus grandes signatures architecturales.

Ce partenariat novateur entre l'une des plus importantes foncières du marché immobilier français, Gecina, et Woodeum, le leader de la promotion bois et bas carbone, a pour objectif de proposer des logements avec une vraie signature architecturale et un confort de vie au-delà des plus hauts standards réglementaires, plus sains et plus respectueux de l'environnement. Cet accord renforcera la capacité du groupe Gecina à sourcer et développer de nouvelles opérations de logements bas carbone.

Les deux groupes assureront une copromotion des projets dans un cadre partenarial détenu à 60% pour Woodeum et 40% pour Gecina. L'identification des opportunités et le lancement des opérations en ligne avec l'ambition et les exigences des deux partenaires, permettra à chacun des groupes d'enrichir son savoir-faire, en donnant à Gecina la possibilité de s'impliquer dès le stade de la conception aux côtés de Woodeum, et en offrant à Woodeum l'opportunité de poursuivre son développement en Ile-de-France et dans les Régions.

Les immeubles ainsi construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina dorénavant nommée Homya, et commercialisés à la location sous la marque YouFirst Residence, marque relationnelle et servicielle de Gecina.

Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina : « Après un premier partenariat innovant avec un grand promoteur, ce nouveau partenariat avec Woodeum confirme la volonté de Gecina de répondre à l'aspiration des classes moyennes de vivre dans un logement vertueux en matière environnementale, à proximité des lieux de travail et de toutes les facilités nécessaires à un mode de vie durable et équilibré. Il marque une accélération du développement à grande échelle de logements offrant les meilleurs standards internationaux, cohérents avec notre politique RSE et notre plan CAN0P-2030 (Carbone Net Zéro Plan). »

Philippe Zivkovic, co-fondateur et président du groupe Woodeum-WO2 :« A l'aube du déploiement de la RE2020 et face à l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, ce partenariat va permettre

Woodeum d'accroitre sa production d'immeubles Bois et Bas Carbone sur le territoire national, guidé par une exigence commune avec Gecina de réaliser des ouvrages de grande qualité architecturale et offrant une qualité de vie unique aux futurs résidents. »

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d'euros à fin 2020.

