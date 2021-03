Gecina : lance un Espace en ligne pour ses actionnaires individuels au nominatif pur

Regulatory News:

Afin d’enrichir dans la durée la relation avec ses actionnaires individuels, Gecina (Paris:GFC) lance en ligne son « Espace actionnaire » pour ses actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur et gérés en direct par le service Titres & Bourse du Groupe.

Cet espace permettra d’améliorer la qualité et la réactivité de la relation privilégiée que Gecina entend maintenir dans la durée avec ses actionnaires individuels. Incluant les plus de 72% de salariés actionnaires du Groupe dont la détention en valeur par actionnaire-salarié est l'une des plus élevée des sociétés du SBF 120, l’actionnariat individuel représente plus de 5% du capital du Groupe.

Disponible depuis la page Investisseurs du site gecina.fr ou à l’adresse espace-actionnaires.gecina.fr, cet espace a été conçu pour offrir aux actionnaires un accès simple à l’ensemble des informations utiles dans le cadre de la gestion de leurs comptes-titres.

Il vient compléter la gamme de services que Gecina propose déjà à ses actionnaires : une équipe dédiée, des réunions d’actionnaires, un numéro vert, un Club des actionnaires, l’ensemble des publications à destination des actionnaires, dont « La Lettre aux Actionnaires », etc.

Ce nouvel outil illustre la transformation digitale et confirme l’ambition du Groupe de proposer à l’ensemble de ses parties prenantes, dont ses actionnaires, une gamme complète de services.

Gecina s'est par ailleurs vu décerner par Le Revenu le Trophée d’Argent 2020 des Meilleures Relations Actionnaires du SBF 120.

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards d’euros à fin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210317005383/fr/