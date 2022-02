Paris, le 15 février 2022

Gecina pré-commercialise 80% de « Boétie » à Paris 8ème

Gecina a signé avec Eight Advisory, cabinet de conseil financier et opérationnel placé au premier rang des intervenants indépendants en Europe et spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation, un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) d'une durée ferme de 12 ans. Ce bail de 7 800 m² porte le taux de pré-commercialisation de l'immeuble Boétie situé à Paris au cœur du Quartier Central des Affaires (QCA) à 80%. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter de la livraison de l'immeuble, début 2023.

Ce bail a été conclu à un niveau de loyer prime, illustrant ainsi l'appétence des entreprises pour les immeubles de grande qualité idéalement situés dans Paris, secteur privilégié de Gecina avec 68% de son patrimoine Bureau localisé dans Paris intra-muros.

En cours de restructuration, l'immeuble Boétie est un ensemble immobilier de 10 200 m² dont 500 m² de commerces, situé à l'angle de la rue la Boétie et de l'avenue Delcassé. Le projet a été confié au cabinet d'architecture Wilmotte & Associés. Il vise à optimiser les espaces de travail afin d'améliorer le confort et la qualité de vie des occupants, à végétaliser et rendre accessible l'ensemble des terrasses et son rooftop avec sa serre agricole. L'immeuble proposera des services accessibles à travers l'application mobile YouFirst Bureau, notamment un espace lounge/salles de réunion, un auditorium, situés en rez-de- jardin et classés ERP ainsi qu'une conciergerie.

Ce projet est en ligne avec la trajectoire de neutralité carbone dès 2030 du patrimoine en exploitation soutenue par le plan CAN0P-2030 et de réemploi. L'immeuble Boétie vise les certifications et les labels suivants : HQE Excellent, LEED Gold, BBCA, WELL Gold, BiodiverCity et WiredScore.

Dans cette opération, Gecina était conseillé par Allen & Overy et Eight Advisory par Lacourte Raquin Tatar.

Immeuble Boétie - Paris 8ème

