Gecina a annoncé avoir réalisé ou sécurisé près d’1 milliard d'euros de cessions depuis le début de l’année. En Bourse, l’action du groupe immobilier recule de 1,13% à 96,05 euros, en ligne avec le secteur. Gecina a finalisé hier la cession de l’immeuble 101 Champs Elysées, qui déploie environ 10 000 mètres carrés, dont 40% de surfaces de commerces, le solde étant essentiellement constitué de bureaux. Il est actuellement occupé par la société Louis Vuitton Malletier.



Invest Securities explique qu'il s'agit de l'un des actifs emblématiques de la foncière. " L'emploi des liquidités dégagées (notamment dans le pipeline de projets de 3,3 milliards d'euros) devrait encore accroître l'impact positif d'une opération qui est relutive dans la perspective de remontée des coûts de financement de la foncière et pourrait même être immédiatement relutive si les liquidités servent à rembourser des Commercial Papers ", détaille l'analyste.



" Toutes ces cessions ainsi sécurisées, ont été réalisées en prime sur les dernières expertises, avec un niveau moyen de prime de l'ordre 10%, et un taux de privation locative net moyen de 2,5% " a précisé le groupe immobilier.



Beñat Ortega, Directeur général a déclaré " Ces transactions traduisent la volonté stratégique de Gecina de poursuivre l'optimisation de l'allocation de son capital afin de conforter plus encore la solidité de sa structure financière et de sécuriser le financement d'un pipeline localisé essentiellement à Paris et à Neuilly, porteur de croissance et de création de valeur, tout en constituant une marge de manœuvre financière opportuniste dans les marchés immobiliers actuels et futurs ".



A fin décembre 2022, Gecina affichait un ratio d'endettement LTV à 33,7% droits inclus (35,7% hors droits), soit une hausse de 1,4 point sur un an.