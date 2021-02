Gecina : signe 11 600 m² et porte la commercialisation de l'immeuble Carré Michelet à 83 %

Regulatory News :

Gecina (Paris:GFC) signe avec un grand groupe de conseil un bail portant sur une surface de 11 600 m² dans l’immeuble Carré Michelet à La Défense pour y installer son siège social français.

Ce nouveau bail d’une durée de 9 ans prendra effet le 1er octobre 2022. Cette transaction porte à 83% le taux de commercialisation de Carré Michelet.

Livré fin 2019 à la suite d’une ambitieuse opération de restructuration, Carré Michelet, immeuble non IGH, développe une surface totale de 37 100 m², avec 1 400 m² d’espaces extérieurs accessibles incluant terrasses, jardin intérieur et balcons. Il se compose d’espaces de travail enrichis d’un business center, d’une conciergerie, d’espaces de restauration et d’un fitness.

Carré Michelet incarne l'ambition de YouFirst, la marque servicielle et relationnelle de Gecina, qui vise à entretenir des relations de qualité et de long terme avec tous ses clients.

Valérie Britay, Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Bureaux de Gecina, déclare : « Cette transaction est la reconnaissance de la proposition de valeur de YouFirst Bureau. Sa restructuration innovante combinée à la qualité des espaces contribue à faire de cet immeuble, un lieu de vie offrant à ses occupants un outil moderne de collaboration. »

Dans cette opération, Gecina était conseillée par le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar.

