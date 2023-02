Gecina : vise un résultat net récurrent par action compris entre 5,80 et 5,90 euros en 2023

Gecina annonce pour 2022 un résultat net récurrent par action à 5,56 euros, en hausse de 4,5% (contre +3,9% à fin juin), en ligne avec les objectifs confirmés fin octobre 2022 (5,55 euros) : le groupe attend en 2023 un résultat net récurrent par action compris entre 5,80 et 5,90 euros. Le résultat récurrent net part du groupe s’établit à 409,9 millions d’euros, en hausse de 4,6%.



Les loyers bruts ressortent en hausse de 4,4% à périmètre constant à 626 millions d'euros (contre une hausse de 3% à fin juin) et le taux d'occupation est également en hausse (+190 points de base sur 1 an, +210 points de base sur le bureau).



" En 2023, Gecina bénéficiera de l'augmentation embarquée du taux d'occupation, de la progression des effets de l'indexation, d'une réversion captée positive et de la contribution locative du pipeline de développement " déclare Beñat Ortega, Directeur général. " En parallèle la structure du bilan du Groupe offre une bonne visibilité sur l'évolution des charges financières, renforçant notre confiance pour l'exercice, et justifiant ainsi notre guidance pour l'année. "