Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs nets par type d'actifs se répartissent comme suit : - bureaux et commerces (81,8%) ; - logements (15,7%) ; - résidences pour étudiants (2,3%). A fin 2022, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 20,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (81,8%), logements (15,4%) et autres (2,8%).

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié