Le Groupe GEE Inc. est un fournisseur de services de placement et de dotation en personnel professionnel et industriel permanent et temporaire dans plusieurs villes des États-Unis et à proximité. La société propose ses services par le biais de ses deux segments : Services de dotation en personnel industriel et Services de dotation en personnel professionnel. La société se spécialise dans le placement de professionnels des technologies de l'information, de la comptabilité, des finances, de la bureautique et de l'ingénierie pour des embauches directes et des contrats pour ses clients, d'assistants à la saisie de données (scribes médicaux) qui se spécialisent dans les services de dossiers médicaux électroniques (DME) pour les services d'urgence, les cabinets de médecins spécialisés et les cliniques, et fournit des services de dotation en personnel temporaire pour ses clients industriels. Elle fournit divers services, tels que des services de placement à embauche directe, et des services de dotation temporaire en personnel professionnel contractuel dans les domaines de la technologie de l'information, de l'ingénierie, de la médecine et de la comptabilité, et des services de dotation temporaire en personnel industriel contractuel.