Gee Limited est une entreprise indienne qui fabrique et vend toutes sortes de consommables de soudage et d'équipements et appareils connexes. La société fabrique des consommables de soudage, des fils enrobés de cuivre, des fils fourrés et des flux de soudage. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations outre-mer et les opérations nationales. Ses produits comprennent des électrodes couvertes, des fils tig, des fils mig, des fils fourrés, des fils de scie et des combinaisons de flux, des électrodes à faible apport de chaleur (lhi) de la série gemet, des électrodes pour acier doux, cellulosiques, à faible teneur en hydrogène, à faible alliage et à haute résistance, de rechargement, pour fonte et métaux non ferreux, et de coupage et de gougeage. Ses produits cellulosiques sont le gricon blanc, le gricon 70g, le gricon 80g et le griduct 80g. Les produits à faible teneur en hydrogène de la société comprennent le gricon 75, le geecon purple, le geecon purple (SPL), le gricon green, le gricon green (SPL) h4r, le gricon green (SPL), le gricon green NC, le gricon green mdh, le gricon 76g, le gricon gold, le gricon yellow et le gricon orange.

Secteur Machines et équipements industriels