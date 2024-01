Geekco Technologies Corporation a annoncé la nomination d'André Godin et de Mario Beaulieu à titre d'administrateurs de Geekco. M. Godin agira également à titre de président du conseil d'administration et M. Beaulieu demeurera chef de la direction de la société. Ces nominations visent à induire un nouveau leadership qui favorisera la croissance de la valeur pour Geekco et ses actionnaires.

Elles démontrent la pertinence de l'application FlipNpik et la confiance en son impact. André Godin, CPA, CA, est président et chef de la direction financière d'IntelGenx Technologies Corp. depuis mai 2019.

Il en était auparavant le vice-président exécutif et le directeur financier depuis août 2015. M. Godin a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie biotechnologique/pharmaceutique et possède une solide expérience des marchés financiers, de la finance et des opérations. D'avril 2014 à avril 2015, il a occupé le poste de chef de la direction et de directeur financier par intérim de Neptune Technologies et Bioressources Inc. et de ses deux filiales Acasti et NeuroBioPharm.

Il a commencé à travailler pour Neptune en avril 2003 en tant que vice-président de l'administration et des finances et a été nommé directeur financier en 2008. Avant de rejoindre Neptune, M. Godin a été président d'une société de compléments alimentaires et contrôleur d'entreprise pour une société pharmaceutique spécialisée dans les produits en vente libre. M. Godin est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal.

Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Canada et de l'Institut canadien des comptables agréés.