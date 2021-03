Geekco, Vincent Guzzo et les Cinémas Guzzo annoncent une collaboration stratégique promouvant les commerces locaux via l'application FlipNpik

MONTRÉAL, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) – Corporation Geekco Technologies (“Geekco”) annonce une collaboration stratégique avec Cinémas Guzzo, menée par M. Vincent Guzzo. Geekco et Guzzo réunissent leurs efforts afin de promouvoir les commerce locaux via l’application FlipNpik. Ainsi, Cinémas Guzzo offrira sous peu aux clients et membres qui promeuvent activement les commerces locaux des offres et promotions exclusives au sein de l’application FlipNpik.



Cinémas Guzzo est la plus importante chaîne de cinémas au Québec et la troisième plus grande au Canada. Ses dix cinémas accueillent annuellement près de 5 millions de clients. M. Vincent Guzzo est un homme d’affaires influant reconnu pour son esprit entrepreneurial et son franc-parler. Il est grandement apprécié pour son intérêt et dévouement à stimuler l’économie locale et est également une personnalité de la télévision et de la radio, avec une présence impressionnante sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes très enthousiastes d’annoncer cette collaboration avec les Cinémas Guzzo pour encourager et récompenser ensemble la communauté locale active à promouvoir les commerces locaux. Activement impliqué dans la promotion de l’économie locale, M. Guzzo collaborera avec Geekco afin d’inciter et récompenser les consommateurs à stimuler la visibilité des commerces locaux au sein de l’écosystème FlipNpik et ainsi à promouvoir l’achat local pour le bien-être de notre économie », déclare Mme Nadira Hajjar Présidente de Geekco.

« Dans cette période difficile, nous avons besoin plus que jamais des collaborateurs corporatifs actifs, tels les Cinémas Guzzo pour contribuer à dynamiser la visibilité des commerces locaux et promouvoir l’achat local. M. Guzzo pose des gestes concrets pour avoir un impact positif sur la vitalité des commerces de quartier. Cette collaboration est un autre exemple du dévouement de M. Guzzo et devrait servir comme exemple à tous les autres acteurs institutionnels et ou corporatifs de l’économie », indique M. Erik Giasson CEO de Geekco. Nous sommes ravis et très reconnaissants que M. Guzzo soit devenu un membre important de notre groupe de Bon Citoyen Corporatif », conclut M. Erik Giasson.

« Je suis fier d’être membre du groupe Bon Citoyen Corporatif FlipNpik ainsi qu’un acteur actif au sein de l’écosystème collaboratif de FlipNpik. C’est pourquoi les compagnies dans lesquels je possède des parts, dont Pizzéria Giulietta, Love Food to Go, Ruddy Lad Co. ainsi que les 10 cinémas Guzzo ont adhéré à l’abonnement annuel de FlipNpik. Nous offrirons sous peu des récompenses uniques aux utilisateurs actifs de l’application mobile FlipNpik pour stimuler leur intérêt à dynamiser la visibilité des commerces locaux. De plus, nous attendons impatiemment les nouvelles indications plus favorables de déconfinement pour en offrir encore plus », indique M. Vincent Guzzo, Président et Chef de direction des Cinémas Guzzo.

« Nous avons besoin de plus d’engagements de grands joueurs de l’économie locale qui cherchent à promouvoir la solidarité et le succès des entreprises locales et qui agissent en tant que vrai levier du développement économique. Nous pouvons tous avoir un impact majeur, non seulement sur l’économie locale, mais aussi sur la santé générale et le bien-être de notre communauté. Et je suis persuadé que l’offre de FlipNpik représente une occasion unique et une façon efficace nous permettant de réaliser ce rôle », ajoute M. Guzzo.

À propos de Geekco

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif promouvant les commerces locaux en utilisant le levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui donnent de la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique sur FlipNpik reçoivent des points de participation « Flip Social », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour réclamer, dans la boite à surprises au sein de l’application, des produits ou services exclusifs offerts par nos partenaires stratégiques « Bons Citoyens Corporatifs » et les commerces locaux y étant inscrits.

Pour télécharger l’application : http://onelink.to/dd6rsn

Pour visiter le site web : https://www.flipnpik-na.com

À propos de Cinémas Guzzo

Cinémas Guzzo est une entreprise familiale de renommée, fondée au Québec en 1974. La populaire chaîne de 10 cinémas fait partie de la marque Guzzo, laquelle comprend Groupe Guzzo Construction, Notte in bianco, Guzzo Nano Research, Mr. Sunshine Corporation, Cinémas Guzzo Streaming et Cinémas Guzzo Les films, en plus d’être partenaire avec Pizzéria Giulietta, Love Food to Go et Ruddy Lad Co.

www.cinemasguzzo.com

À propos de Vincent Guzzo

Vincent Guzzo est un entrepreneur chevronné au portefeuille diversifié d’entreprises, dont les multiples Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec, laquelle compte dix cinémas dans la province. Il exploite également une chaîne de restaurants, une entreprise de construction, un commerce de mets gastronomique en ligne ainsi que Mr. Sunshine, sa marque personnelle de mode. En 2007, son épouse Maria et lui ont créé la Fondation Guzzo pour centraliser leurs activités philanthropiques, qui leur ont permis de recueillir des millions de dollars pour soutenir la recherche médicale visant à prévenir le cancer et à soutenir des initiatives en santé mentale. En outre, M. Guzzo est aussi un juge très populaire à l’émission Dragons’ Den de la CBC, ce qui lui permet de partager ses connaissances et d’encadrer les entrepreneurs.

www.mrsunshine.com/

www.giuliettapizzeria.ca/

Pour plus d’informations, contactez svp

Pour la Corporation Geekco Technologies Pour le groupe Guzzo

Erik Giasson CEO



Téléphone : 514 919-0451





Nadira Hajjar, Présidente



Téléphone : 514 993-6239







Vincent Guzzo



Président et Directeur Général



Téléphone : 450 961-2945





Demandes médias



Alexandra Jargilo



a.jargilo@flipnpik-na.com



Téléphone : 514 515-4390





Demandes médias



Linda Farha



Communications Zenergy



linda@zenergycom.com



Téléphone : 416 591-5461





La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué