Geekco conclut avec Eva Coop un partenariat stratégique allouant plus de 300 000$ à la promotion des commerces locaux et des services de livraison via l'application FlipNpik

MONTRÉAL, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) – Corporation Geekco Technologies (“Geekco”) annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec Eva Coop (“EVA ”) une coopérative. Geekco et Eva, deux jeunes entités Québécoises, réunissent aujourd’hui leurs efforts afin de promouvoir le commerce local via l’application FlipNpik. Ainsi, dès la mi-avril il sera possible aux utilisateurs et membres d’Eva qui ont téléchargé l’application FlipNpik et qui font activement la promotion des commerces locaux, de bénéficier d’offres promotionnelles exclusives dont celles offertes par Eva au sein de la boite à surprises sur l’application FlipNpik.

Eva est une coopérative purement Québécoise, socialement responsable qui a pour mission d’offrir à prix compétitifs des services de livraison et de transports de personnes et ainsi contribuer à l’économie locale en répondant à une demande grandissante. Les véhicules d’Eva roulent maintenant à Montréal, Québec et Saguenay et ce ne sont que les premiers kilomètres. Dans les derniers mois, Eva a fait plus de 50,000 courses et livraisons pour près de 48,000 utilisateurs. Leur écosystème compte plus de 1800 conducteurs et livreurs et dessert plus de 400 commerces tout comme la clientèle aux aéroports de Montréal et Québec.



« C’est avec grande fierté que nous annonçons notre collaboration avec Eva. Celle-ci nous permettra d’offrir à nos utilisateurs, dans notre boîte à surprises sur FlipNpik, des certificats cadeaux de 10$ applicables sur la livraison de produits et sur les déplacements de personnes, et ce en vue de récompenser ensemble la communauté locale active à promouvoir les commerces de quartier. De plus, dans le cadre de cette collaboration, FlipNpik offrira également aux membres d’Eva des avantages additionnels », déclare Mme Nadira Hajjar Présidente de Geekco.

« On retrouve chez Eva l’identité et l’exemple de l’entreprenariat québécois. Avant la pandémie, Eva était seulement un service de transport de personnes. Depuis le début de la pandémie, ils ont su adapter leurs services pour mieux servir la communauté et mieux servir les commerçants avec une offre de services à des prix très compétitifs et sans commission. La pandémie a créé multiples victimes économiques surtout au niveau du paysage de la restauration et du commerce de détail. Il est de notre devoir d’encourager les sociétés d’ici qui proposent des solutions plus viables, responsables et bénéfiques à l’économie locale », ajoute Mme Hajjar.

« J’ai personnellement été impressionné dès la première rencontre avec les membres de la direction d’Eva entre autres par leur pragmatisme, leur ouverture d’esprit et leur volonté de s’impliquer avec FlipNpik auprès de la communauté et tout ça dans le but de mieux la desservir et d’aider le commerce local. Ils sont des leaders inspirés qui ont su saisir des opportunités malgré les difficultés de la pandémie afin de mieux servir la communauté locale. Avec des valeurs telle la collaboration, la mission locale, l’ouverture et la flexibilité, Eva représente tout à fait les valeurs du partenaire type, que nous recherchons chez FlipNpik », indique M. Erik Giasson CEO de Geekco.

« Le concept de FlipNpik nous parle énormément. Nous pensons que ce réseau social permettra aux utilisateurs de trouver plus de sens au sein de leur environnement immédiat contrairement au capharnaüm des réseaux sociaux actuels. Dans ce sens, nous sommes vraiment contents de collaborer avec FlipNpik et de venir en aide aux petits commerces de quartier en alimentant la boîte à surprises avec des certificats cadeaux applicables sur des courses, tout comme d’offrir à nos membres et nombreux clients les avantages offerts par FlipNpik. Il est tout à fait naturel pour Eva d’être partenaire avec FlipNpik, un pionnier du commerce local qui s’impose comme la solution à un problème global pour nos communautés », affirme Dardan Isufi, Chef d’orchestre opérationnel et co-fondateur de Eva.



À propos de Geekco

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif promouvant les commerces locaux en utilisant le levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui donnent de la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique sur FlipNpik reçoivent des points de participation « Flip Social », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour réclamer, dans la boite à surprises FlipNpik, des produits ou services exclusifs offerts par nos partenaires stratégiques et les commerces locaux y étant inscrits.

À propos de EVA COOP

Eva est une jeune pousse d’ici qui a pour mission de faciliter les transports en ville et nos vies tout en faisant fleurir l’économie d’ici. Eva est établie à Montréal, Québec et Saguenay et est la première application du genre basée entièrement sur la « blockchain ».

