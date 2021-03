Geekco prolonge son placement privé d'unités de débentures convertibles 12/03/2021 | 21:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTRÉAL, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies – (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO), annonce qu’elle a obtenu auprès de la Bourse de croissance TSX une prolongation jusqu’au 11 avril 2021 afin de compléter son placement privé sans courtier d’un produit brut cumulatif maximum de 1 500 000 $, dont une première tranche de 1 000 000 $ a déjà clôturé, tel qu’annoncé dans son communiqué de presse le 1er mars 2021. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au communiqué de presse publié sur le site SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

À PROPOS DE GEEKCO Geekco se positionne à l'avant-garde des médias sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif qui vise à promouvoir l’achat local, contribuant ainsi à l’amélioration de l’économie locale et à la qualité de vie des citoyens, et qui récompense la contribution de valeur avec tous les utilisateurs actifs. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik mettent à profit le levier de la communauté de consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs pour stimuler l’achat local et dynamiser la visibilité des commerces locaux. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou consommations offertes par les partenaires stratégiques et commerces locaux. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Pour plus d’information, veuillez contacter : Pour Corporation Geekco Technologies:

Henri Harland, président du conseil d'administration Téléphone : (514) 246-9734





