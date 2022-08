Exclusif-Geely, un groupe pétrolier pourrait prendre des participations dans le motoriste de Renault - sources

Mais le partenaire de l'alliance de Renault, le constructeur automobile japonais Nissan, ne prévoit pas de prendre une participation dans l'unité de moteurs à combustion, ont déclaré les sources à Reuters.

Renault et Geely ont refusé de faire des commentaires. Nissan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le constructeur automobile français doit dévoiler cet automne des plans pour la création d'une unité dédiée aux VE basée en France et d'une autre basée à l'étranger qui regroupera tous ses sites de production de moteurs et de transmissions à essence et hybrides en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Roumanie et en Amérique latine.

Renault entend rester l'actionnaire majoritaire de son pôle électrique "Ampère", qui emploiera environ 10 000 personnes et pourrait être introduit en bourse au second semestre 2023.

Mais il ne conservera qu'une participation minoritaire dans son activité de moteurs à combustion "Horse", qui emploiera un effectif de taille similaire, mais restera un actionnaire de référence avec un poids important dans cette unité.

Les deux sources ont indiqué que Renault détiendrait une participation de 40 % dans l'unité de moteurs à combustion, tandis que Geely en détiendrait également 40 % et une compagnie pétrolière les 20 % restants. Mais le plan n'est pas finalisé "et d'autres pistes existent pour les constructeurs partenaires", a déclaré l'une des sources.

Cela n'inclurait pas Nissan, malgré une proposition de Renault de le faire participer à l'opération, ont ajouté les deux sources, une indication supplémentaire que la stratégie des partenaires de l'alliance continue de diverger.

L'avenir à long terme de l'alliance est incertain depuis la chute de l'ancien patron Carlos Ghosn en 2018. Renault, Nissan et Mitsubishi affirment que plus de 80 % de leurs modèles seront basés sur des architectures communes en 2026, mais des questions demeurent quant aux plans pour les années 2030.

PARTAGE DES COÛTS

Un accord avec Geely viendrait s'ajouter aux activités florissantes du constructeur automobile chinois. Geely possède la société suédoise Volvo Cars, le constructeur britannique de voitures de sport Lotus et détient une participation dans Mercedes.

En partageant les coûts des moteurs diesel et à essence qui sont appelés à diminuer avec l'augmentation des ventes de VE, Renault espère libérer des fonds pour les réinvestir dans les modèles électriques, une technologie dont il a été le pionnier avec Nissan et Mitsubishi, mais où il a pris du retard par rapport à Tesla.

La participation d'une compagnie pétrolière contribuerait également au développement de l'hydrogène vert et de l'infrastructure nécessaire pour rendre les voitures à pile à hydrogène viables aux côtés des VE à batterie, a ajouté l'une des sources. L'hydrogène est considéré comme "vert" lorsqu'il est produit à partir d'énergie renouvelable et est considéré comme un élément clé de la décarbonisation de l'industrie. Dans le cadre d'une restructuration drastique visant à redresser ses finances, Renault a récemment cimenté de nouveaux partenariats en plus de ses alliances historiques avec Nissan, Mitsubishi et Mercedes. En mai, le constructeur automobile français a vendu 34 % de sa filiale sud-coréenne à Geely. Renault va également développer avec Geely des véhicules hybrides produits dans son usine de Busan.