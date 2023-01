Exclusif-Renault, Geely cherchent à intégrer Aramco dans une entreprise de moteurs - sources

Le producteur de pétrole saoudien a été impliqué dans des discussions avancées pour prendre une participation allant jusqu'à 20 % dans une société de technologie de groupe motopropulseur Geely-Renault précédemment annoncée mais toujours sans nom, que les constructeurs automobiles travaillent à établir, ont déclaré les trois personnes à Reuters.

Selon un document préparé par les sociétés et consulté par Reuters, l'objectif est de créer cette année une société de groupes motopropulseurs dotée d'une capacité de production de plus de 5 millions de "moteurs et transmissions à faibles émissions et hybrides" par an.

Cet investissement d'Aramco laisserait Renault et Geely avec 40% chacun dans la coentreprise, qui combinerait une partie de la production existante de moteurs à combustion du constructeur automobile français avec la technologie des moteurs à essence et hybrides de Geely et les actifs connexes, ont déclaré les personnes à Reuters.

Renault et Geely ont tous deux refusé de commenter. Aramco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La nouvelle coentreprise - dont le nom de code est "Horse" pour Renault et "Rubik" pour Geely - vise à développer des moteurs à essence et des systèmes hybrides plus efficaces à un moment où l'industrie automobile se concentre sur la transition à forte intensité de capital vers des véhicules purement électriques, ont déclaré deux des personnes.

Les conditions financières de l'investissement potentiel d'Aramco dans la coentreprise n'étaient pas immédiatement connues.

Selon le document, l'investissement d'Aramco serait utilisé pour soutenir le développement de technologies de décarbonisation pour les moteurs à essence.

Aramco contribuerait également à la recherche et au développement de technologies de groupes motopropulseurs, notamment les solutions de carburant synthétique et les technologies de l'hydrogène de nouvelle génération, selon le document.

Les personnes qui ont décrit les grandes lignes de l'accord en cours de négociation ont demandé à ne pas être nommées car il n'avait pas été annoncé.

L'année dernière, Aramco a annoncé un partenariat avec Hyundai Motor Co pour étudier des carburants avancés qui pourraient être utilisés dans des moteurs hybrides pour réduire les émissions de CO2 d'un véhicule.

SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'accord de la compagnie pétrolière avec Geely et Renault doit encore être approuvé par les conseils d'administration des constructeurs automobiles, a déclaré l'une des personnes. Les trois entreprises ont travaillé à la rédaction d'une lettre d'intention dans les semaines à venir, selon l'une des sources.

Geely et Renault ont déclaré l'année dernière, lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle entreprise, qu'elle emploierait 19 000 personnes dans 17 usines de groupes motopropulseurs et trois centres de recherche et de développement.

En se séparant de son activité de moteurs à combustion interne, Renault prévoit de se concentrer sur les voitures électriques, dans le cadre des efforts déployés par le constructeur automobile français pour réorganiser son alliance avec Nissan Motor Co. Dans ce cadre, Renault tente de convaincre Nissan d'investir dans sa nouvelle unité de véhicules électriques.

Pour Geely, l'accord avec Renault s'inscrit dans le cadre de son modèle de partenariat visant à se développer au-delà de la Chine.

La joint-venture se concentrera probablement sur un moteur quatre cylindres avancé, selon deux des sources.

L'une des façons d'utiliser ces moteurs serait de les utiliser comme générateur d'énergie dédié pour fournir une charge au système de batterie d'une voiture hybride, plutôt que d'alimenter directement le véhicule lorsque la charge de la batterie est faible, a déclaré l'une d'elles.

Dans ce type d'arrangement, les moteurs à essence pourraient être conçus pour fonctionner dans un "mode exceptionnellement efficace", a déclaré l'une des sources.

Geely a déjà annoncé un accord de développement de moteurs à essence hybrides avec Mercedes-Benz et détient une participation dans le constructeur automobile allemand.

La nouvelle coentreprise Geely-Renault n'est pas la seule société qui investit en pensant que les véhicules hybrides à faible consommation de carburant continueront à faire partie du panorama, même si de plus en plus de constructeurs automobiles lancent des véhicules électriques.

Le directeur général de Toyota Motor Corp, Akio Toyoda, a défendu l'investissement continu de son entreprise dans les hybrides, comme la Prius, en disant que les véhicules électriques restent chers et que l'infrastructure de recharge est incomplète.