Geely Automobile : Daimler collaborera avec Geely pour construire sa nouvelle génération de moteurs, selon Handelsblatt

Données financières CNY USD EUR CA 2020 92 777 M 14 158 M 11 922 M Résultat net 2020 7 303 M 1 115 M 938 M Tréso. nette 2020 17 357 M 2 649 M 2 230 M PER 2020 23,2x Rendement 2020 1,09% Capitalisation 176 Mrd 26 705 M 22 597 M VE / CA 2020 1,71x VE / CA 2021 1,44x Nbr Employés 38 000 Flottant 58,5% Graphique GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 32 Objectif de cours Moyen 17,79 CNY Dernier Cours de Cloture 17,71 CNY Ecart / Objectif Haut 99,9% Ecart / Objectif Moyen 0,45% Ecart / Objectif Bas -59,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sheng Yue Gui Chief Executive Officer & Executive Director Wen Ze Xu President Shu Fu Li Chairman Siu Lun Ang Executive Director Jian Yang Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 36.81% 26 388 TOYOTA MOTOR CORPORATION -3.11% 199 836 VOLKSWAGEN AG -12.88% 94 097 DAIMLER AG 8.93% 68 130 GENERAL MOTORS COMPANY 15.11% 60 301 BMW AG -0.48% 55 598