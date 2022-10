Le PDG de Renault visite une unité coréenne gérée par Geely dans le cadre d'une nouvelle stratégie.

Renault et Nissan ont déclaré lundi qu'ils étaient en pourparlers pour une réinitialisation de leur partenariat qui pourrait inclure l'investissement du constructeur automobile japonais dans une nouvelle entreprise de véhicules électriques (VE) que Renault prévoit de lancer.

Par ailleurs, Geely, qui possède Volvo Cars et une participation de 9,7 % dans Daimler AG, a discuté avec Renault de la possibilité de prendre une participation importante et potentiellement majoritaire dans le secteur des moteurs à combustion que Renault cherche également à se séparer, selon des personnes ayant connaissance de ces discussions.

En mai, le constructeur automobile français a vendu 34 % de sa filiale sud-coréenne, centrée sur une usine à Busan, à Geely. Les deux constructeurs automobiles ont annoncé leur intention d'y développer et d'y construire des véhicules hybrides.

La visite de M. De Meo en Corée du Sud était la première visite de l'usine depuis l'arrivée de Geely en tant que partenaire, et elle intervient alors que Renault doit rendre compte des progrès réalisés dans le lancement de son unité EV avant la date limite initiale de début novembre.

M. De Meo a déclaré que Renault avait besoin de nouveaux partenariats en raison de l'ampleur de l'investissement nécessaire pour passer aux voitures à batterie et à la recharge.

Le PDG de Renault devait s'adresser aux journalistes à Séoul mardi soir, sa première apparition publique depuis l'annonce des négociations avec Nissan.

En échange de son investissement dans l'unité EV de Renault, Nissan a demandé à Renault de prendre des mesures pour vendre sa participation de 43 % dans Nissan, selon des personnes ayant connaissance des discussions.

Ensemble, ces deux mesures permettraient de décrocher un investissement pour la nouvelle unité VE de Renault, dont le nom de code est "Ampere", et de résoudre une source de tension de longue date pour Nissan sous le contrôle de Renault.

Renault et Nissan ont refusé de faire des commentaires au-delà d'une déclaration lundi indiquant qu'ils étaient dans des "discussions de confiance" qui comprenaient un investissement potentiel de Nissan dans l'entreprise Renault EV et d'autres "améliorations structurelles" non spécifiées dans leur partenariat.

Nissan détient une participation de 15 % dans Renault, tout comme le gouvernement français, mais le constructeur automobile japonais ne dispose pas de droits de vote.

La domination française de l'alliance a longtemps été un point de discorde pour Nissan, qui souhaite que Renault réduise sa participation à 15 % pour se rapprocher de sa propre participation dans Renault, a déclaré à Reuters une personne ayant connaissance des discussions.

Nissan devrait également approuver le projet de Geely de prendre une participation importante dans le secteur des moteurs à gaz de Renault, sous le nom de code "Horse". Volvo et Geely ont créé une joint-venture sous le nom d'Aurobay afin de transférer leur propre activité de moteurs à combustion vers une nouvelle activité autonome. Nissan n'a pas proposé cette approbation, a déclaré une personne ayant connaissance des pourparlers.

M. De Meo était au Japon le week-end dernier pour une série de discussions avec le PDG de Nissan, Makoto Uchida. C'était la première fois que les deux hommes se rencontraient depuis le début des discussions sur l'accord, selon des personnes ayant connaissance de ces discussions.

Mitsubishi Motors, également partenaire de l'alliance, est également sur le point de prendre une participation à un pourcentage à un chiffre dans l'unité EV de Renault, selon des personnes ayant connaissance de cet élément des discussions.

Les négociations sur les conditions d'un accord se poursuivent au niveau opérationnel, mais il n'est pas certain qu'un accord - qui nécessiterait l'approbation du conseil d'administration par toutes les parties - puisse être conclu d'ici début novembre, date à laquelle Renault doit faire le point sur sa nouvelle unité EV.

D'autres constructeurs automobiles, y compris General Motors, ont fait face à des appels d'investisseurs pour diviser leurs actifs EV plus hautement valorisés en une société distincte, mais ont conclu qu'ils avaient besoin des revenus des modèles existants pour faire la transition vers un avenir tout électrique.

Les actions de Nissan étaient en baisse de 2,25 % en fin d'après-midi mardi. Renault a clôturé en hausse de 2,4 % lundi.