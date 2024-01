Geely Automobile Holdings Limited est spécialisé dans la construction et la commercialisation de véhicules particuliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (96,3%) : 1 500 838 véhicules vendus en 2018 répartis par marques entre Boyue (226 160 unités), New Emgrand (223 068), Vision (160 168), Emgrand GS (152 338), Vision SUV/X3/S1 (327 714), Emgrand GL (144 181), Lynk&Co 01 (78 235), Binrui (40 632) et GC9 (38 260) ; - vente de pièces détachées et de composants automobiles (3,7%). A fin 2018, le groupe dispose de 10 sites de production implantés en Chine. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (98,7%), Europe (0,6%), Moyen Orient (0,4%), Afrique (0,2%) et Amérique latine (0,1%).

Secteur Fabricants de voitures et camions