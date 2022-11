Les discussions de Renault avec Geely sont compliquées par les inquiétudes de Nissan -sources

Renault poursuit une restructuration complexe sur deux fronts. D'une part, il cherche à réorganiser son alliance avec Nissan et à convaincre le constructeur japonais d'investir dans une nouvelle unité de voitures électriques appelée Ampere.

Dans le même temps, elle prévoit également de se séparer de son activité de voitures à essence, nom de code "Horse", et cherche à en vendre une grande partie à Geely.

Les investisseurs chercheront à obtenir des détails sur l'état d'avancement des deux séries de négociations mardi, lorsque Luca de Meo, Directeur général du Groupe Renault, fera le point sur la stratégie et les projections financières du constructeur automobile français.

Les préoccupations de Nissan concernant les droits technologiques, qui s'étendent également à tout investissement potentiel dans Ampere, suggèrent que Renault devra négocier et potentiellement régler les accords en parallèle.

Nissan veut s'assurer que les technologies clés de combustion interne et d'hybridation qu'il possède sont protégées dans tout accord conclu par Renault avec Geely, ont déclaré deux des personnes interrogées.

En outre, la question distincte des transferts potentiels de technologie vers une entreprise chinoise doit être traitée avec prudence, ont-elles ajouté.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Les trois constructeurs automobiles ont refusé de faire des commentaires.

PROGRÈS DE RENAULT-GEELY

Les pourparlers entre Renault et Geely ont progressé après des négociations à Londres le mois dernier, a déclaré l'une des trois personnes familières avec la question, sans fournir de détails. Le directeur général de Geely, Daniel Li, était à Londres pour ces négociations mais est depuis rentré en Chine, a précisé cette personne.

Geely, qui possède Volvo Cars et une participation de 9,7 % dans Daimler AG, pourrait prendre une participation importante et potentiellement majoritaire dans le secteur des voitures à essence, selon des sources précédentes.

Les discussions entre Renault et Nissan étaient en cours à Paris la semaine dernière et de Meo et son homologue de Nissan, Makoto Uchida, se sont entretenus chaque week-end, a déclaré Uchida à Reuters la semaine dernière.

Les préoccupations de Nissan concernant les droits technologiques sont également l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas encore conclu d'accord préliminaire pour investir dans Ampere. Selon des personnes au fait de ces discussions, Nissan a des questions non résolues concernant les droits de propriété intellectuelle pour des technologies de pointe comme les batteries à semi-conducteurs.

Les discussions ont notamment porté sur la nécessité de s'assurer que toute technologie transférée à Ampere reste au sein de l'unité EV, ont déclaré deux personnes.

Uchida a déclaré que Nissan visait un partenariat restructuré et "égalitaire" qui renforcerait la compétitivité des deux entreprises dans la transition vers les véhicules électriques.

Renault détient une participation de 43 % dans Nissan, tandis que le constructeur automobile japonais détient une participation sans droit de vote de 15 % dans Renault. Des personnes ayant connaissance des pourparlers ont déclaré que les deux parties ont discuté d'une réduction de la participation de Renault dans Nissan, potentiellement à 15%.

L'alliance Renault-Nissan, qui comprend Mitsubishi Motors comme partenaire junior, a annoncé en janvier des plans d'investissement combinés de 26 milliards de dollars.

Cet investissement combiné ne représente encore que la moitié de ce que son grand rival Volkswagen a engagé.

M. Uchida a déclaré qu'un accord avec Renault qui optimiserait l'investissement partagé était important car l'ampleur de l'investissement de l'alliance était encore inférieure à ce qui était prévu par ce qu'il a appelé "un équipementier géant".

Il n'a pas mentionné le nom de l'équipementier.

M. Uchida a également déclaré que Nissan souhaitait voir un "traitement équitable" de ses intérêts dans tout nouveau partenariat entre Renault et Geely. Le passage aux véhicules électriques se fait à des vitesses différentes en Chine, aux États-Unis et en Europe, a-t-il déclaré.