Les ventes de véhicules électriques Polestar augmentent au premier semestre et sont en bonne voie pour atteindre l'objectif annuel.

Les ventes du fabricant suédois de VE, fondé par les sociétés chinoises Geely et Volvo Cars et aujourd'hui une société cotée en bourse, ont augmenté de près de 125 % pour atteindre environ 21 000 voitures au cours des six premiers mois de l'année, contre 9 510 au cours de la même période l'année dernière. En conséquence, Polestar a réaffirmé son objectif pour l'année complète de livrer 50 000 véhicules.

"En ce qui concerne les commandes, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les chiffres que nous avons annoncés pour 2022", a déclaré Thomas Ingenlath, directeur général de Polestar, dans une interview. "Même maintenant, en juillet, nous sommes déjà sur un terrain sûr avec cela".

"La grande incertitude dans le plan est toujours les blocages imprévus du COVID-19", a-t-il ajouté.

En mai, Polestar a réduit ses prévisions de livraison pour 2022 de 15 000 unités, en invoquant les blocages COVID-19 en Chine. Ces blocages ont provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et des composants largement utilisés dans les VE.

Polestar a vendu environ 29 000 véhicules l'année dernière et vise une croissance décuplée pour atteindre 290 000 véhicules en 2025.

Polestar, qui a lancé la voiture de performance hybride Polestar 1 à faible volume en 2017, prévoit toujours de lancer le SUV électrique Polestar 3 en octobre, a déclaré Ingenlath. Le Polestar 3 sera construit dans l'usine de Volvo Cars en Caroline du Sud.

Polestar vend la voiture entièrement électrique Polestar 2 et prévoit de lancer un nouveau véhicule chaque année pendant les trois prochaines années. Le coupé SUV Polestar 4 devrait suivre en 2023 et la GT quatre portes Polestar 5 en 2024.