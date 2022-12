Pas d'accord sur Renault d'ici la fin de l'année, certains membres de Nissan incitant à la prudence -sources

Les pourparlers, qui durent depuis deux mois, semblent maintenant devoir se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, ont déclaré quatre personnes, sous couvert d'anonymat. Ce retard intervient alors que certains membres du conseil d'administration de Nissan ont souligné la nécessité d'agir avec prudence et sont particulièrement préoccupés par le transfert de la propriété intellectuelle, ont indiqué deux de ces personnes.

Au début du mois, le conseil d'administration s'est opposé à l'idée de conclure la transaction avant la fin de l'année, a ajouté l'une des personnes. Certains membres ont déclaré que se précipiter pour conclure l'accord avant de répondre aux préoccupations - notamment sur le partage des technologies - ne permettrait pas de poursuivre les efforts d'amélioration de la gouvernance qui ont suivi l'éviction de l'ancien président de l'alliance Carlos Ghosn, a déclaré la personne. Le puissant ministère japonais du commerce ne souhaite pas non plus que l'accord soit conclu prématurément, selon une autre des sources.

Nissan et Renault ont refusé de commenter. Personne n'était immédiatement disponible pour un commentaire au ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie.

Pour Renault, tout retard dans les négociations avec Nissan risque de ralentir le calendrier du PDG Luca de Meo pour le redémarrage qu'il a promis aux investisseurs. Son plan d'envergure comprend un accord distinct, en attente, avec la société chinoise Geely Automobile Holdings Ltd, visant à dépecer l'activité de Renault dans le domaine des moteurs à essence. Le partage de la technologie était apparu comme un point de friction dans les négociations entre Renault et Nissan, selon Reuters en octobre.

POINT SENSIBLE

La relation entre Nissan et Renault a longtemps eu des connotations politiques. Le gouvernement français est le principal actionnaire de Renault. Le ministère français du commerce s'est refusé à tout commentaire.

Nissan ne détenant que 15 % de Renault - et sans droit de vote - la domination française sur l'alliance a longtemps été un point sensible au Japon. De nombreux dirigeants de Nissan considèrent que la relation est déséquilibrée, notamment en ce qui concerne le développement des produits.

Reuters a rapporté ce mois-ci que les constructeurs automobiles retarderaient l'annonce de l'accord le 7 décembre, car ils s'efforcent de surmonter leurs différences. Cela a fait naître la perspective d'une annonce avant la fin du mois, ce qui semble maintenant peu probable. Renault a semblé plus désireux de sceller l'accord, selon des sources. L'ampleur du remaniement prévu par Renault a également soulevé des questions sur la manière dont l'alliance fonctionnera dans la pratique. Renault prévoit de se séparer en cinq entreprises, d'approfondir ses liens avec Geely ainsi que de travailler avec des partenaires aussi divers qu'Airbus sur les batteries et Google sur la conception et le développement de produits. Le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré à Reuters dans une interview ce mois-ci qu'il était "très confiant" que les deux constructeurs automobiles pourraient renforcer leur partenariat, affirmant que la manière dont ils pourraient "élever la compétitivité" était le principal sujet de discussion.