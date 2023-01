Saxo Bank envisage une cotation à Copenhague après l'échec de la fusion SPAC -CEO

"Il y a toujours eu un souhait d'introduire Saxo en bourse", a déclaré M. Fournais, ajoutant que la banque n'est pas pressée de s'introduire en bourse tant que les turbulences du marché persistent. Le Nasdaq de Copenhague serait probablement le lieu privilégié pour une introduction en bourse, a-t-il ajouté.

Saxo Bank, évaluée à 2 milliards d'euros (2,14 milliards de dollars) en septembre, pourrait également explorer un placement privé d'actions comme moyen pour le constructeur automobile chinois Geely et l'assureur finlandais Sampo de réduire leurs participations, a suggéré une source familière avec la question.

Le courtier danois gardera "toutes les options ouvertes", mais son plan par défaut est d'entrer en bourse, a ajouté Fournais.

Toutefois, aucune décision finale n'a été prise, et le calendrier d'un événement de liquidité pourrait se glisser dans l'année prochaine et même au-delà de 2024, a déclaré le dirigeant.

Les conseillers financiers n'ont pas encore été nommés, car la direction se concentre à court terme sur la gestion de l'entreprise, a-t-il ajouté.

"Cela dépend un peu des circonstances extérieures. Avec un peu de chance, elles s'annoncent bien meilleures au cours de cette année ou de la suivante... mais cela pourrait être encore plus tard", a déclaré Fournais. "Nous avons beaucoup appris dans le processus du SPAC, ce qui signifie aussi que nous sommes dans une position où nous pouvons réagir rapidement."

En septembre dernier, Saxo Bank, qui propose des solutions de trading numérique, a révélé qu'elle était en pourparlers pour être rachetée par Disruptive Capital AC, une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) dirigée par le financier britannique Edmund Truell, cotée à Amsterdam, à une valorisation d'au moins 2 milliards d'euros.

Les négociations ont été interrompues début décembre, principalement en raison de "conditions de marché difficiles", selon une déclaration faite à l'époque.

Une fusion avec la SPAC de Truell aurait vu Geely et Sampo réduire leurs participations dans Saxo Bank, tandis que Fournais, qui a cofondé l'entreprise au début des années 1990, aurait acheté des actions supplémentaires, conformément à l'accord préliminaire.

Geely et Sampo ont acquis 52 % et 20 % de Saxo Bank, respectivement, en 2018 auprès d'investisseurs existants, dont la société de capital-investissement TPG Capital, valorisant l'entreprise à plus de 1,3 milliard d'euros.

"Le soutien de Geely à la direction de Saxo Bank et à sa stratégie se poursuit à ce jour et à l'avenir", a déclaré un porte-parole de la société.

Geely a mis en bourse certaines des sociétés de son portefeuille, dont le constructeur automobile suédois Volvo, dans lequel il conserve une participation de 8,2 %.

Un porte-parole a déclaré que Sampo ne considère pas Saxo Bank comme un investissement de base et vise à réduire sa participation, bien qu'elle ne soit pas pressée de le faire.

Sampo a réduit son exposition en dehors de l'assurance non-vie dans un effort de recentrage de ses activités, se retirant du créancier scandinave Nordea l'année dernière.

Saxo Bank a enregistré une baisse de 12% de ses revenus au premier semestre 2022, à 2,15 milliards de couronnes danoises, et une baisse de 41% de son bénéfice net, à 302 millions de couronnes, dans un contexte de baisse de l'activité de trading et d'intégration de BinckBank, qu'elle a acquise en 2019. Elle supervisait 591 milliards de couronnes d'actifs clients.

(1 $ = 0,9365 euros)